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Ankara'da down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Erdal Beşikçioğlu duyurdu: "İşletme mühürlendi"

Ankara Etimesgut'ta yer alan bir AVM içindeki oyun alanına 7 yaşındaki down sendromlu çocuk alınmadı. Durumu fark eden küçük çocuğun öğretmeni tepki gösterdi. Olayla ilgili Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'ndan da açıklama gelirken Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

Ankara'da down sendromlu çocuk oyun alanına alınmamıştı! Erdal Beşikçioğlu duyurdu: "İşletme mühürlendi"
Recep Demircan

Etimesgut ilçesindeki Gimsa Park AVM içerisinde yer alan bir oyun alanına 7 yaşındaki down sendromlu çocuk alınmadı. Aynı yaştaki diğer çocuklar alana giriş yaparken, çocuğun sadece farklılıkları nedeniyle dışlanması, öğretmeni tarafından büyük tepkiyle karşılandı.

BAKANLIK'TAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Görüntülerin ardından il müdürlüğü ekiplerimiz ivedilikle harekete geçerek çocuğumuzun ailesi ile görüşme gerçekleştirmiş olup, psikososyal destek sağlamıştır. Bakanlık olarak söz konusu işletme hakkında Türk Ceza Kanunu’nun ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulmuştur. Tüm çocuklarımızın eşit haklara sahip olduğunu ve ayrımcılığa karşı sıfır tolerans ilkesiyle hareket edeceğimizi belirterek, sürecin titizlikle takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.

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ERDAL BEŞİKÇİOĞLU: "İŞLETME MÜHÜRLENDİ"

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu, down sendromlu çocuğu top havuzuna almadığı belirlenen işletmenin mühürlendiğini duyurdu.

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Beşikçioğlu açıklamasında şunları ifade etti:

"İlçemiz genelinde bulunan Gimsa market şubelerinde gerçekleştirilen rutin denetimler kapsamında, bazı şubelerde yer alan çocuk oyun alanlarının gerekli yasal izin ve ruhsatlara sahip olmadan faaliyet gösterdiği tespit edilmiştir. Bu doğrultuda, mevzuata aykırı şekilde işletildiği belirlenen oyun alanları zabıta ekiplerimiz tarafından mühürlenmiş ve faaliyetlerine son verilmiştir.

Söz konusu işlemler, yalnızca yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi amacıyla değil; aynı zamanda vatandaşlarımızdan gelen bildirimlerin ve şikâyetlerin değerlendirilmesi neticesinde gerçekleştirilmiştir. Özellikle geçtiğimiz günlerde, down sendromlu bir çocuğun oyun alanına alınmadığına dair kamuoyuna yansıyan üzücü olay üzerine yapılan incelemeler de bu sürece dâhil edilmiştir.

Etimesgut Belediyesi olarak, ilçemizde yaşayan her bireyin eşit, güvenli ve sağlıklı ortamlarda hizmet almasını sağlamak temel önceliğimizdir. Bu çerçevede ruhsatsız ve denetimsiz hiçbir faaliyete müsamaha gösterilmeyeceği gibi, ayrımcılığa veya dışlayıcı uygulamalara da kesinlikle izin verilmeyecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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down sendromu Ankara Erdal Beşikçioğlu
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