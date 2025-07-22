Ankara'da 'dumansız hava sahası' denetimi

Ankara'nın Çankaya ilçesinde İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından restoran ve kafelerde 'dumansız hava sahası' denetimleri gerçekleştirildi. Denetimlerde, kapalı mekanlarda sigara içenlere ve içilmesine müsaade eden işletmelere ceza uygulandı.

'DENETİMLER VE YAPTIRIMLAR DEVAM EDECEK'

Ankara İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, denetimler öncesinde yaptığı açıklamada, "Sağlık Bakanlığımızın 2024-2028 eylem planı çerçevesinde 'Dumansız Türkiye' programı ve vizyonu kapsamında, tüm illerde tütün denetimleri çok daha sıklaştırıldı. Ankara'da da bu itibarla Sayın Bakanımızın talimatlarıyla, Sayın Valimizin direktifleri doğrultusunda 100'ün üzerinde denetim ekibiyle, 500 kişilik ekibimizle beraber sahada denetim yapacaklar'' dedi.

85 BİN İŞLETMEYE DENETİM YAPILDI

Ankara'da bu denetim kapsamında 85 bin işletmenin mevcut olduğunu vurgulayan Kurtcebe, "Geçen sene itibariyle bu 85 bin işletmeye yaklaşık kestiğimiz idari ceza yaptırım oranı 94 milyonun üzerinde. İlk 6 aya baktığımız zaman 2025 yılında ise 60 milyonun üzerinde bir idari para cezası uygulamış durumdayız. Bugün yeni bir safhaya geçmemiz ile daha yüksek oranda denetimler ve bu konudaki yaptırımlar devam edecek" diye konuştu.

ANKARA'DA 54 TANE SİGARAYI BIRAKMA POLİKİLİNİĞİ VAR

Bu denetimlerin vatandaşların sağlıklı bir geleceğe kavuşması, gençlerin tütün ürünlerinin zararlarından korunması, bağımlılıkların en aza indirilmesi amacıyla Bakanlık talimatları doğrultusunda yapıldığını söyleyen Kurtcebe, "Bu kapsamda Ankara ilinde sigara bırakma polikliniği verilerine baktığımızda ise 54 tane polikliniğimiz mevcut. Geçtiğimiz yıl bu polikliniklerimize başvuru sayımız 9 bin ile 15 binin üzerindeyken 2025 yılının ilk 6 ayında ise yaklaşık 9 binin üzerinde oldu. Sigara bırakma polikliniklerimize yılın tamamında 20 binin üzerinde başvuru bekliyoruz'' dedi.

(DHA)

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