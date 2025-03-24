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  4. Ankara'da esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasında çok sayıda yaralı! O anlar kamerada

Ankara'da esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasında çok sayıda yaralı! O anlar kamerada

24.03.2025 19:30
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, esnaf iki grup arasında çıkan, sopa, levye ve tornavidaların kullanıldığı kavgada 7 kişi yaralandı. Kavga anı, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Ankara'da esnafın sopa, levye ve tornavidalı kavgasında çok sayıda yaralı! O anlar kamerada

Olay, öğle saatlerinde Güneşevler Mahallesi, Siteler semtinde meydana geldi. İki ayrı dükkanda çalışanlar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar sopa, levye ve tornavidalarla birbirine saldırdı. Olayda R.E.Ş., F.Ş., A.Ş. ile R.Ü., A.Ü., A.T. ve A.B. yaralandı.

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Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, kavga anı cep ise telefonu kamerasıyla kaydedildi. Polis, kavgayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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