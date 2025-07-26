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Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, Ankara-İstanbul yolu Kahramankazan yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 FT 1122 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araç ile kafa kafaya çarpıştı.

Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 1

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDE MÜDAHALE ETTİ

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada, 34 FT 1122 plakalı otomobildeki R.G., Z.G. ve H.İ. olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 2

06 DSS 284 plakalı araçtaki sürücü A.D. ve B.A. ise yaralandı.

Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 3

HASTANEYE KALDIRILAN İKİ KİŞİ KURTARILAMADI

Yaralanan A.D. ve B.A, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, kaza nedeniyle aksayan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara’da feci kaza... İki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 3 kişi hayatını kaybetti 4

(İHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Ankara kaza
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