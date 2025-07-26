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Ankara'da feci kaza: Karşı şeride geçen otomobil faciası!

Ankara'nın Kahramankazan ilçesi yakınlarında, sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araçla çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Kaza, Ankara-İstanbul karayolunda büyük bir üzüntüye yol açtı.

Ankara'da feci kaza: Karşı şeride geçen otomobil faciası!

Kahramankazan'da Meydana Gelen Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti, 2 Yaralı

Ankara-İstanbul karayolunun Kahramankazan mevkiinde, 26 Temmuz 2025 akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazası, yürekleri dağladı. Edinilen bilgilere göre, 34 FT 1122 plakalı, sürücüsü henüz tespit edilemeyen bir otomobil, kontrolden çıkarak orta refüjü aştı ve karşı şeride geçti. Bu sırada Ankara istikametine seyir halinde olan A.D. yönetimindeki 06 DSS 284 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, olay yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza mahalline ulaşan sağlık ekipleri, 34 FT 1122 plakalı araçta bulunan R.G., Z.G. ve H.İ.'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 06 DSS 284 plakalı araçta bulunan sürücü A.D. ve yolcu B.A. ise yaralı olarak kurtarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Ankara-İstanbul karayolunun Ankara istikameti uzun süre trafiğe kapandı. Jandarma ekipleri, olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, kazaya karışan araçların çekilmesi ve yolun temizlenmesinin ardından trafik akışı kontrollü olarak yeniden sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Yetkililer, kazanın nedenini belirlemek için detaylı inceleme başlattı. Sürücünün neden kontrolü kaybettiği, alkol veya uyuşturucu etkisinde olup olmadığı, aşırı hız yapıp yapmadığı gibi ihtimaller üzerinde duruluyor. Ayrıca, araçların teknik durumları da incelenecek.

Kazanın ardından bölge sakinleri, Ankara-İstanbul karayolunda sık sık kazaların yaşandığına dikkat çekerek, yetkililerden yol güvenliğinin artırılması için önlem almalarını talep etti. Özellikle, orta refüjde bariyerlerin yetersiz olduğu ve bu tür kazaların önlenmesi için daha etkili çözümler bulunması gerektiği vurgulandı.

Bu feci kaza, trafik kurallarına uymanın ve dikkatli araç kullanmanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Yetkililerin soruşturması devam ederken, benzer acıların yaşanmaması için sürücülerin daha dikkatli olması ve gerekli önlemlerin alınması büyük önem taşıyor. Ankara-İstanbul karayolunda yaşanan bu tür kazaların önüne geçilmesi için yol güvenliğinin artırılması ve sürücülerin bilinçlendirilmesi gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kaza
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