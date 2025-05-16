Ankara'da feci kaza! Minibüsün kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı... 14 kişi yaralandı

Kaza, saat 07.00 sıralarında Yenimahalle ilçesi Eşref Bitlis Caddesi’nde meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü yitirdiği minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen 3 otomobil ile 1 minibüse çarptı.
Minibüsün inşaat işçilerini taşıdığı öğrenilirken, kazada araçlarda bulunan 14 kişi hafif yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Minibüs şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(DHA)
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