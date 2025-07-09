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Ankara'da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı!

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Ankara'nın Sincan ilçesinde feci kaza yaşandı. İddiaya göre ters yönde ilerleyen otomobil, minibüs ile kafa kafaya çarpışarak büyük bir felakete neden oldu. Kazanın ardından otomobilden alevler yükselirken sürücü S.G. hayatını kaybetti. Minibüs şoförü ise ilk müdahalenin ardından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. S.G.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Sincan Temelli yolunda meydana geldi. İddiaya göre, ters yönde ilerleyen S.G. idaresindeki 34 BJG 595 plakalı otomobil, N.Ş.'nin kullandığı 07 NST 46 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL ALEV ALEV YANDI

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 1

Kazanın ardından otomobilde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 1 YARALI

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 2

Otomobildeki yangın çevredekilerin müdahalesi ile söndürülürken, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde otomobil sürücüsü S.G.'nin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 3

Minibüs şoförü N.Ş. ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. S.G.'nin cansız bedeni incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 4

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 5

Ankara da feci kaza: Ters yönde ilerleyen araç minibüsle çarpıştı, alev alev yandı! 1 ölü, 1 yaralı! 6

(DHA)

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Ankara
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