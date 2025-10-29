HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara'da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı...

Ankara’nın Ayaş ilçesinde aniden etkili olan şiddetli fırtına ve hortum felakete yol açtı. İlçeye bağlı İlhanköy Mahallesi’nde meydana gelen olayda, 3 çocuğuyla birlikte piknik yapan 40 yaşındaki Üçler K., fırtınanın etkisiyle devrilen konteyner evin altında kalarak hayatını kaybetti. Üçler K.’nın çocukları hafif yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Ankara'da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı...

Ankara'nın Ayaş ilçesinde 3 çocuğu ile piknik yapan Üçler K. (40), fırtınanın etkisiyle devrilen hobi bahçesindeki konteyner evin altında kalarak hayatını kaybetti.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 1

İlçenin çeşitli noktalarında fırtına etkisini sürdürürken, oluşan hortum, günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 2

PİKNİK YAPMAK İÇİN HOBİ BAHÇESİNE GELDİLER

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı İlhanköy Mahallesi’nde Doruk mevkisinde meydana geldi. Üçler K., 3 çocuğu ile piknik yapmak için kendisine ait hobi bahçesine gelerek mangal yaktı.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 3

ŞİDDETLİ RÜZGARIN VE YAĞIŞIN ETKİSİYLE KONTEYNER EV DEVRİLDİ

3 çocuğu ise şiddetli rüzgar ve yağış nedeniyle, hobi bahçesinde bulunan konteynere sığındı. Bir süre sonra gün boyu etkili olan şiddetli rüzgarın ve yağışın etkisiyle hobi bahçesinde bulunan konteyner ev devrildi.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 4

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Mangal ateşinin başında bekleyen Üçler K., 25 metre sürüklenen konteynerin altında kaldı. Konteynerin devrildiğini fark eden çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Üçler K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Konteynerin içinde mahsur kalan ve hafif şekilde yaralanan 3 çocuk ise hastaneye kaldırıldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 5

HORTUM ÇIKTI

Ayaş ilçesinin İlhanköy Mahallesi'nde yaşanan şiddetli rüzgar ve fırtınanın aniden ortaya çıktığını belirten vatandaşlar, gökyüzünde beliren hortumu da cep telefonuyla kaydetti.

Ankara da fırtına ve hortum faciası! Piknikte yakalandılar: Konteynerin altında kalan baba öldü, 3 çocuğu yaralı... 6


Kaynak: DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...Liseli kızları taciz etti, esnaf müdahale etti...
Gebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgedeGebze'de 5 katlı bina çöktü! Ekipler bölgede

Anahtar Kelimeler:
Ankara Hortum Fırtına konteyner
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Bir anda hepsi birden sırtını döndü

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Diyarbakır'da şaşkına çeviren olay! 26 yıldır evlilerdi: Böyle ayrılık sebebi görülmedi!

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Galatasaray ve Trabzonspor da var! İşte Zorbay Küçük'ün yönettiği son 5 maç

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Mehmet Şef’in restoranındaki tadım menüsü fiyatı gündemde!

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Vatandaşlar son yıllarda sağlıklı ve ucuz diye alıyor: 'Satışlarımız çok iyi'

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

Depremden saatler önce "Gergin gözüküyor" demişti! Prof. Dr. Ercan o bölgeleri işaret ederek uyardı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.