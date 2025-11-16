HABER

Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı

Ankara'daki gerçekleştirilen fuhuş ve dolandırıcılık operasyonunun detayları duyanları şaşkına çeviriyor. 11 kişinin gözaltına alındığı ve 4 iş yerinin mühürlendiği olayda 'Baltuzağı' ve 'Balkız' olarak anılan kadınların internetten tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdığı ortaya çıktı. Kadınların aldıkları paranın bir kısmının ise işletmelere verildiği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

Ankara da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken Baltuzağı ve Balkız detayı 1

'BALTUZAĞI' VE 'BALKIZ' DETAYI

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi.

Ankara da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken Baltuzağı ve Balkız detayı 2

‘Baltuzağı’ ve ‘Balkız’ olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Ankara da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken Baltuzağı ve Balkız detayı 3

15 Kasım 2025
15 Kasım 2025

Kaynak: DHAKaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

