Ankara'da fuhuş operasyonu! Dikkat çeken 'Baltuzağı' ve 'Balkız' detayı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki soruşturma kapsamında, Ahlak Büro ekipleri, Asayiş, Narkotik, Çocuk ve Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleriyle birlikte gece kulüplerine operasyon düzenledi. Operasyonda 11 kişi gözaltına alındı, 4 iş yeri mühürlendi.

'BALTUZAĞI' VE 'BALKIZ' DETAYI

Bu mekanlarda bazı kadınların internet üzerinden tanışıp buluştukları erkekleri aşk vaadiyle dolandırdıkları, aldıkları paranın bir kısmını ise işletmelere verdikleri tespit edildi.

‘Baltuzağı’ ve ‘Balkız’ olarak anılan kadınların sık sık mekân değiştirdiği ve görüştükleri erkeklere izlerini kaybettirdiği belirlendi.

Günün öne çıkan haber başlıkları...

Kaynak: DHAKaynak: DHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır