Ankara'da gece kulüplerine operasyon! Kız çocuklarının zorla çalıştırıldığı ortaya çıktı

Türkiye başkentte yapılan bir operasyonu konuşuyor. Gece kulüplerinde çalıştırılan çocuk yaştaki kızların verdiği ifadeler skandalın boyutunu ortaya çıkardı. Operasyonların ardından 11 eğlence mekanı kapatılırken 60 kişi de tutuklandı.

Sözcü TV Ankara muhabiri Barış Yalınkılınç'ın haberine göre, 15 Aralık gecesi 11 mekana eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bir pavyonda çalışan iki kız çocuğunun verdiği ifade polis ekiplerini harekete geçirdi.

KIZ ÇOCUKLARININ ZORLA ÇALIŞTIRILDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Kız çocuklarına önce kendilerine yeme içme imkanı sunulduğu ardından ise çalışma teklifi yapıldığı ortaya çıktı. Önceden konsomatrislik, garsonluk, dansçılık gibi işlerle çalışırken birden bir istemedikleri kişilerle para karşılığı birlikte olmaya zorlandılar.

Kızların ifadelerinde "Bu işi yapmak zorundayız. Cinsel ilişki teklifini reddedersek işten atılıyoruz." dedi. Operasyonlarda 15 reşit olmayan kız çocuğunun pavyonda çalışmaya zorlandığı ortaya çıktı. Mekanda müşteri kılığında oturan kişilerin uyuşturucu ticareti yaptığı da belgelendi.

KORUMA ALTINA ALINDILAR

11 mekan kapatılırıken 60 kişi tutuklandı. 2 kız çocuğu da Aile Bakanlığı korumasına alındı.
