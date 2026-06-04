Ankara'da gündem NATO Zirvesi! Başkent'te kuş uçurtulmayacak

NATO Zirvesi 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Zirve öncesi Başkent'te hazırlıklar üst düzeye çıkartıldı. Dünya liderlerinin bulunacağı Ankara'da zirve öncesi olağanüstü güvenlik önlemleri alınmaya başlandı.

HAVA VE FÜZE SAVUNMA SİSTEMLERİ KURULACAK

Bloomberg'de yer alan habere göre NATO zirvesi süresince Ankara hava sahası olası tehditlere karşı hava ve füze savunma sistemleriyle korunacak. Öte yandan havadan gelebilecek olan asimetrik riskleri de engellemek amacıyla önemli noktalara İHA ve dron savar sistemleri konuşlandırılacak.

F-16'LAR YÜKSEK ALARM DURUMUNDA TUTULACAK

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait F-16 savaş uçağı filosu zirve boyunca yüksek alarm durumunda tutulacak. Zirvenin yapılacağı anlarda ve Beştepe Cumhurbaşkanlığı Külliyesi çevresinde deyim yerindeyse kuş uçurtulmayacak.

40 BİNDEN FAZLA GÜVENLİK PERSONELİ ARALIKSIZ GÖREV YAPACAK

Zirvenin güvenli bir şekilde tamamlanması için Ankara genelinde 40 binden fazla emniyet ve güvenlik personeli aralıksız bir şekilde görev yapacak. Yetkililer, liderlerin geçiş güzergahlarında ve şehir genelinde sıkı tedbirlerin uygulanacağını bildirdi.

TRUMP DA ZİRVEYE KATILACAK

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın zirveye bizzat katılacağını açıkladı.