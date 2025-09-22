HABER

Ankara'da hava durumu alarm veriyor: Kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı!

Ankara'da beklenen kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü turuncu kodlu alarm verdi. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önemle vurgulanıyor. Doğu Karadeniz'de de durum kritik, yetkililer sürekli uyarıda bulunuyor.

Ankara'da hava durumu, hafta başıyla birlikte alarm veriyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, başkent Ankara ve çevre iller için kuvvetli sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada, özellikle öğleden sonra etkisini göstermesi beklenen yağışların, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olacağı belirtildi. Rüzgarın da zaman zaman kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji yetkilileri, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım düşmesi ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle dere yataklarına yakın bölgelerde yaşayanların ve sürücülerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de olası olumsuzluklara karşı tüm ekipleriyle teyakkuza geçtiğini duyurdu.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde ise durum daha da kritik. İçişleri Bakanlığı, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin illeri için çok kuvvetli ve yer yer şiddetli yağış uyarısı yaptı. Toprak doygunluğunun yüksek olması nedeniyle heyelan riski de bulunuyor. Bakanlık, vatandaşların yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını ve gerekli önlemleri almalarını istedi. Özellikle Giresun'un doğu ilçeleri ve Trabzon'un batı ve doğu ilçelerinde yaşayanların daha dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.

Ülke genelinde etkili olan bu olumsuz hava koşulları, hayatı olumsuz etkileyebilir. Yetkililer, vatandaşların güncel hava durumu raporlarını takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını önemle tavsiye ediyor.

