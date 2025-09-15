HABER

Ankara'da hava durumu alarmı: Sağanak yağış ve düşen sıcaklıklar kapıda!

Ankara'da hava durumu, önümüzdeki günlerde önemli değişiklikler gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, başkentte gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak. Sıcaklıklar kademeli olarak düşerken, nem oranında artış bekleniyor. Vatandaşların ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olması önem taşıyor.

Devrim Karadağ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika haberlerine göre, başkentte önümüzdeki günlerde hem yağış hem de sıcaklık konusunda önemli değişiklikler yaşanacak. Özellikle 15 Eylül Pazartesi ve 16 Eylül Salı günleri, Ankara'da gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bu durum, özellikle sabah saatlerinde işe veya okula gitmek için yola koyulacak olan vatandaşlar için zorluklar yaratabilir. Yetkililer, ani sel, su baskını ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması konusunda uyarıyor. Ulaşımda aksamalar yaşanabileceği de belirtiliyor.

Yağışların yanı sıra, Ankara'da sıcaklıklar da kademeli olarak düşecek. Hafta başındaki 32 derece civarındaki en yüksek sıcaklıklar, Cuma gününe kadar 24 dereceye kadar gerileyecek. En düşük sıcaklıklar ise 10 dereceye kadar düşebilir. Bu durum, özellikle kronik rahatsızlıkları olan veya yaşlı vatandaşların sağlığını olumsuz etkileyebilir. Uzmanlar, ani sıcaklık değişimlerine karşı dikkatli olunması ve uygun giysiler tercih edilmesi konusunda tavsiyelerde bulunuyor.

Sıcaklıkların düşmesine rağmen, Ankara'da nem oranında artış bekleniyor. Bu durum, hissedilen sıcaklığın daha yüksek olmasına neden olabilir. Özellikle açık havada fiziksel aktivitelerde bulunacak olan vatandaşların, bu duruma dikkat etmesi ve bol sıvı tüketmesi gerekiyor.

Meteoroloji uzmanları, Ankara'da hava durumunun değişkenliğini koruyacağını ve güncel tahminlerin takip edilmesinin önemli olduğunu vurguluyor. Vatandaşların, olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olması ve yetkililerin uyarılarını dikkate alması büyük önem taşıyor. Özellikle kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği belirtilirken, ağaçların altında durmaktan ve yüksek binaların yakınında bulunmaktan kaçınılması gerekiyor.

Ankara'da önümüzdeki günlerde yaşanacak hava durumu değişiklikleri, vatandaşların günlük yaşamını etkileyebilir. Gök gürültülü sağanak yağış, düşen sıcaklıklar ve artan nem oranına karşı hazırlıklı olmak, olası olumsuzlukların önüne geçmek için büyük önem taşıyor. Meteoroloji'nin güncel uyarılarını takip ederek ve gerekli önlemleri alarak, bu zorlu hava koşullarını en az zararla atlatabiliriz.

