ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın ABD Başkanı Donald Trump ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığı'nın X hesabından yapılan açıklamada iki lider, Suriye topraklarının birliği ve egemenliğinin korunmasının önemini vurguladı ve istikrarın sağlanmasına yönelik tüm çabaların desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Açıklamada tarafların, Suriye devleti çerçevesinde Kürt halkının haklarının güvence altına alınması ve korunmasının zorunluluğunu da teyit ettiği kaydedildi.Kaynak: DHA | Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır