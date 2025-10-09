HABER

Ankara'da hava durumu alarmı: Sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü bekleniyor

Ankara'da sonbahar etkisini gösterirken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarılarla birlikte vatandaşlar sağanak yağış ve sıcaklık düşüşüne karşı tedbirli olmaya çağrılıyor. Özellikle öğleden sonra etkili olması beklenen gök gürültülü sağanaklar sel, su baskını ve ulaşımda aksamalara neden olabilir.

Başkent Ankara, 9 Ekim itibarıyla serin ve yağışlı bir havaya teslim oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Ankara ve çevre iller için 'sarı' kodlu uyarı yayınlayarak, gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağını duyurdu. Sabah saatlerinde yer yer sisin görülebileceği Ankara'da, öğleden sonra Kırıkkale ve Konya çevrelerinde de etkili olmak üzere kısa süreli fakat kuvvetli sağanaklar bekleniyor. Hava sıcaklıkları hissedilir derecede düşüş göstererek 15-22 derece aralığında seyredecek. Rüzgarın kuzeydoğudan orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Özellikle 8 Ekim Çarşamba günü Ankara'da parçalı bulutlu bir hava hakimken, gün içerisinde hafif yağış (light rain) görüleceği tahmin ediliyordu. Batı kesimlerde etkili olan siklonik hava dalgası nedeniyle sıcaklıkların belirgin şekilde düşeceği öngörülmüştü. Eskişehir ve Bolu gibi komşu illerde kuvvetli yağış uyarısı yapılması, Ankara'nın batı ve güneybatı ilçelerinde de yağışın lokal olarak daha kuvvetli olabileceği ihtimalini beraberinde getiriyor.

METEOROLOJİ'DEN ANKARA VE ÇEVRE İLLERE SARI KODLU UYARI!

MGM, vatandaşları sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaya çağırıyor. Özellikle öğleden sonraki saatlerde dışarıda bulunacak kişilerin bu uyarıları dikkate alması ve gerekli önlemleri alması önem taşıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi de olası olumsuzluklara karşı teyakkuza geçerek, gerekli hazırlıkları tamamladı. Vatandaşların herhangi bir olumsuzluk durumunda belediyenin ilgili birimlerine ulaşmaları istendi.

Ankara'da beklenen bu ani hava değişimi, tarım sektörünü de yakından ilgilendiriyor. Özellikle hasat döneminde olan çiftçilerin, ürünlerini koruma altına almaları ve gerekli önlemleri almaları gerekiyor. Ani sağanak yağışların ürünlere zarar verme ihtimali göz önünde bulundurularak, tedbirli olunması önem arz ediyor.

Ankara'da beklenen sağanak yağış ve sıcaklık düşüşü, günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir. Vatandaşların Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaları, olası riskleri en aza indirmek açısından büyük önem taşıyor. Özellikle ulaşım, tarım ve açık hava etkinlikleri gibi alanlarda dikkatli olunması gerekiyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin de olumsuzluklara karşı aldığı önlemler, vatandaşların güvenliğini sağlamaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

hava durumu Ankara sağanak yağış
