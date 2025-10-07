Ankara'da hava durumu alarmı: Yağışlar ve sıcaklık düşüşü kapıda!

Başkent Ankara'da Sonbahar Etkisi: Meteoroloji'den Peş Peşe Yağış Uyarıları ve Sıcaklıkların Tek Haneye İneceği Tahmini

Ankara'da sonbahar yüzünü göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son değerlendirmelere göre, Başkent'te önümüzdeki günlerde yağışlı bir hava hakim olacak. Özellikle hafta ortasından itibaren etkisini artırması beklenen yağışlar, beraberinde sıcaklık düşüşünü de getirecek.

Hafta Boyunca Yağış Uyarısı

Meteoroloji kaynakları, Ankara'da 7, 8 ve 9 Ekim tarihlerinde aralıklı yağış beklendiğini duyurdu. Salı günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışların etkili olabileceği belirtilirken, vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılar yapıldı. Özellikle ani su baskınları ve yıldırım düşmelerine karşı tedbirli olunması gerektiği vurgulandı.

Sıcaklıklar Tek Haneye İnecek

Yağışlarla birlikte Ankara'da hava sıcaklıkları da hissedilir derecede düşecek. Hafta ortasından itibaren sıcaklıkların tek haneli rakamlara inmesi bekleniyor. Perşembe günü gündüz sıcaklığının 16°C'ye, gece ise 8°C'ye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Cuma günü ise havanın az bulutlu olması beklenirken, sıcaklıklar yine de düşük seviyelerde seyredecek. Gündüz 16°C, gece ise 7°C ölçülmesi bekleniyor.

Rüzgarın Etkisi

Meteoroloji uzmanları, rüzgarın da etkisiyle birlikte hissedilen sıcaklığın daha da düşük olabileceğine dikkat çekiyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde soğuk havanın etkili olacağı belirtilirken, vatandaşların buna göre giyinmeleri tavsiye ediliyor.

Batı Kesimlere Dikkat

8 Ekim Çarşamba günü, özellikle Ankara'nın batı ve güneybatı ilçelerinde yağışın lokal olarak daha kuvvetli olma ihtimaline karşı uyarı yapıldı. Komşu iller Eskişehir ve Bolu'da da kuvvetli yağış beklendiği göz önüne alındığında, bu bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olması gerekiyor.

Ankara'da yaşayan vatandaşların önümüzdeki günlerde yağışlı ve soğuk havaya karşı hazırlıklı olması gerekiyor. Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak, ani hava değişimlerine karşı tedbirli olmak önem taşıyor. Özellikle kronik rahatsızlığı olanlar ve yaşlıların, soğuk havaya karşı daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları tavsiye ediliyor.