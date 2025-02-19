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Ankara’da ‘hayvansever yaşlı kadın’ yanarak can verdi! Olayla ilgili korkunç iddia: ‘Abla kadını diri diri yaktılar’

19.02.2025 07:47
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19.02.2025 07:47
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, mahallede 'Necla teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz (81) yaşamını yitirdi. Yangın anları ise çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülenirken o anlarda görüntüleri çeken kişinin ‘Yaşlı kadının evi yandı. Necla Teyze çık! Abla kadını diri diri yaktılar’ sözleri ise dikkat çekti.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir gecekonduda çıkan yangında, mahallede 'Necla Teyze' olarak bilinen hayvansever Ülker Güleryüz (81) yaşamını yitirdi. Yangın anları ise çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Yangın, saat 19.50 sıralarında Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi 745'inci sokakta bulunan, mahalleli arasında Necla Teyze olarak bilinen ve baktığı sokak hayvanlarıyla tanınan Ülker Güleryüz'ün yaşadığı gecekonduda çıktı. Gecekondudan yükselen alevlerin gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla yangın söndürülürken, evde mahsur kalan Güleryüz, dışarı çıkartıldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Güleryüz'ün hayatını kaybettiği tespit edildi. Kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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İtfaiye ve polis ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre yangının evde bulunan elektrikli sobadan kaynaklı çıktığı belirtilirken, kundaklama ihtimali de araştırılmak üzere geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SABAH, KÖPEĞİNİ ALAN BELEDİYE EKİPLERİNE GÖSTERDİĞİ TEPKİ KAMERADA

Bu arada Ülker Güleryüz'ün, dün (18 Şubat) sabah saatlerinde beslediği köpeğini almaya gelen belediye ekiplerine tepki gösterdiği ve çevredekilerin yaşanan bu anları cep telefonu ile kaydettiği ortaya çıktı.

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‘KUNDAKLAMA İDDİASI’

Yangını haber alan hayvanseverler ise bölgeye gelirken, komşu Yasemin Ünal, Güleryüz ile en son saat 17.00 sıralarında eve girmeden konuştuğunu ve evde tüp ya da ocak kullanılmadığını ifade etti. Bu yüzden evin kundaklanmış olabileceğini belirten Ünal, "Ben yangını gördüm, koştum kapısını kırdım. Bağırdım, 'Necla Teyze çık' diye, belki o sırada kalktı, düşmüş. Dumandan mı zehirlendi yanarak mı öldü bilmiyorum, büyük ihtimalle yanarak öldü. Suyla söndürmeye çalıştım ama söndüremedim" dedi.

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HAYVANSEVERLERDEN SORUŞTURMA ÇAĞRISI

Yangın haberini aldıktan sonra olay yerine gelen Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ise "Sabah Altındağ Belediyesi ekipleri teyzenin çipli köpeğini almışlar, akşam da sosyal medyada hayvan düşmanı hesaplar teyzeyi hedefe koymuşlar. 80 yaşında bir kadının hayvanlarını almak nedir? Bu hedef göstermelerin sonucunda teyzemiz burada yanarak can verdi. Teyzemizi hedef gösteren bütün hesaplar hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz" dedi. (DHA)
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Ankara köpek yaşlı kadın
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