Ankara’da iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Ankara’nın Elmadağ ilçesinde iki katlı bir binada çıkan yangından 2 kişi dumandan etkilendi.

Ankara’da iki katlı binada yangın: 2 kişi dumandan etkilendi

Olay, Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan iki katlı bir binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, binadaki elektrik şebekesinde meydana gelen kısa devre sonucu yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu sağlık, polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, binada bulunan iki kişi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen iki kişi ambulansta tedavi edilirken, yangına ilişkin inceleme başlatıldı.

yangın
