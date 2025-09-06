HABER

Ankara’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, Çubuk-Karagöl yolunda Karaman Mahallesi mevkiinde oldu meydana geldi. Edinilen bilgilere göre kaza, O.K. (29) yönetimindeki 34 FIT 411 plakalı otomobil ile B.K. (24) idaresindeki 06 KID 79 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada O.K., B.K., S.K., C.T.K., T.A. ve B.K.A. yaralandı.

YARALILAR TEDAVİ ALTINA ALINDI

Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Ankara’daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlatırken, kazanın ardından karayolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak sağlandı.

