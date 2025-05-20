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Ankara'da, Kamerun Milli Günü kutlandı

Kamerun Milli Günü, Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kamerun'un Ankara Büyükelçisi Victor Tchatchouwo, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay ve çok sayıda davetli katıldı. Resepsiyon, Kamerun'a özgü dans gösterisi ile başladı ve ardından iki ülkenin milli marşları okundu.

Ankara'da, Kamerun Milli Günü kutlandı

Büyükelçi Tchatchouwo, ülkesinin 53'üncü Ulusal Günü dolayısıyla davetlileri burada ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bugün, barış ve refaha odaklanmış, ordu ve halkın birlikteliğiyle güçlenen Kamerun teması altında Kamerun'un birlik ve bütünlüğünü, zengin çeşitliliğiyle birlikte yaşama kültürünü, barışı ve ilerlemeyi kutluyoruz." dedi.

Ülkesinin, uluslararası alanda sesini barış ve diyalogdan yana duyuran aktif bir diplomasi yürüttüğünü söyleyen Tchatchouwo, ülkesinin Antalya Diplomasi Forumu'ndaki temsiline değindi.

TÜRKİYE-KAMERUN İKİLİ İLİŞKİLERİ

Tchatchouwo, Kamerun'un 2024'te İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Konseyine ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, Türkiye'nin de bir sonraki oturumun başkanlığını üstlenecek ülke olarak seçildiğini kaydetti.

"Türkiye'de gerçekleştirilecek bu toplantıya yönelik hazırlıklar Kamerun tarafından sürdürülmektedir." diyen Tchatchouwo, Türkiye-Kamerun ikili ilişkilerine değindi.

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Büyükelçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik düzeyde olduğunu vurgulayarak, Türkiye ve Kamerun'un uluslararası alandaki mevcudiyetine dair örnekler paylaştı.

Ülkesinin 2026'da Dünya Ticaret Örgütü Bakanlar Konferansı'na ev sahipliği yapacağı bilgisini paylaşan Tchatchouwo, Türkiye'nin bu konferansa katılımını şimdiden teyit ettiğini söyledi.

"İLİŞKİLER SON YILLARDA ÖNEMLİ BİR İVME KAZANMIŞTIR"

Bakan Yardımcısı Alpay, Türkiye ve Türk milleti adına Kamerun hükümetine ve halkına en içten tebriklerini ve saygılarını sunduğunu kaydederek, güçlü, müreffeh ve barış içinde bir Kamerun oluşturulmasında, Türkiye'nin, Kamerun halkının yanında olmaya devam edeceğini belirtti.

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Alpay, "Dost Kamerun Cumhuriyeti'nin Milli Günü münasebetiyle sizinle bir arada olmaktan ve bu özel günde size hitap etmekten büyük bir onur ve memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum." dedi.

İki ülke arasındaki ikili ilişkilere değinen Alpay, "Türkiye-Kamerun ilişkileri son yıllarda önemli bir ivme kazanmıştır." diye konuştu.

Alpay, iki ülke arasındaki üst düzey ziyaretlerin, ikili ilişkileri güçlendirdiğini vurguladı. Konuşmaların ardından, toplu fotoğraf çekimi ve yemek ikramı yapıldı.

(AA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kamerun
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