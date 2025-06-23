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Ankara'da kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk temizlik yaparken buldu: Buzdolabından bebek cesedi çıktı

Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir evde buzdolabının buzluk bölümünde bebek cesedi bulundu. Cesedin tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu aktarıldı.

Ankara'da kan donduran olay! 11 yaşındaki çocuk temizlik yaparken buldu: Buzdolabından bebek cesedi çıktı
Begüm Özkaynak

Alınan bilgiye göre, Şeyhşamil Mahallesi Nihat Öztay Caddesi 135. Sokak'taki bir adreste buzdolabında bebek cesedi bulunduğu ihbarı alan polis, olay yerine geldi.

Adreste yapılan incelemede, ikametin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" kapsamında hakkında işlem yapılan ve halen cezaevinde bulunan G.İ'ye ait olduğu tespit edildi.

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11 YAŞINDAKİ OĞLU TARAFINDAN BULUNDU

Cesedin, tutuklu G.İ'nin 11 yaşındaki oğlu tarafından buzdolabı temizliği yapılırken bulunduğu belirlendi.

Olayla ilgili Cinayet Büro Amirliği ve Olay Yeri İnceleme ekipleri çalışma başlattı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Ankara bebek buzdolabı
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