Ankara'da kan donduran olay: Polis kendisine saldırdığını iddia ettiği sokak köpeğini tabancayla öldürdü!

Ankara'nın Mamak ilçesinde yaşanan olay kan dondurdu. Bir polis memuru, kendisine saldırdığını ileri sürdüğü sokak köpeğini tabancayla vurarak öldürdü. Mahallelilerden görgü tanığı kadın,"Arka arkaya silah sesi duydum. Ondan sonra köpeğin acı acı bağırmasını duydum" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Ankara'daki olay, dün saat 18.00 sıralarında, Kutlu Mahallesi 454'üncü Sokak’ta meydana geldi. Evinden çıkıp otoparkta bulunan aracına doğru yürüyen polis memuru, araçların arasından çıkan sokak köpeklerinin üzerine geldiğini iddia edip, tabancasını çıkararak ateş etti.

Kurşunun isabet ettiği köpeklerden biri ölürken, diğerleri kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, hayvanseverler duruma tepki gösterdi.

İfadesine başvurulan polis memuru, açık otoparktaki aracına giderken 4 köpeğin havlayarak üzerine geldiğini, bu sırada panikle korkutmak amaçlı hedef gözetmeden 1 el ateş ettiğini ileri sürdü.

Mahallelilerden görgü tanığı Şerife Yılmaz, olay anında balkonda oturduğunu belirterek, "Köpeklerin önce havlama seslerini duydum, birine saldırma gibi.

Ondan sonra arka arkaya silah sesi duydum. Ondan sonra köpeğin acı acı bağırmasını duydum. Ondan sonra köpeklerin oradan çıkıp arka arkaya çıktıklarını gördüm" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

(DHA)

