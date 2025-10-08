Ankara'da kazanın böylesi! Otomobil ATM'ye girdi, sürücü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)