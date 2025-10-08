HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Ankara'da kazanın böylesi! Otomobil ATM'ye girdi, sürücü yaralandı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü yitirdiği otomobil, banka ATM'sinin içine girdi. Kazada araç sürücüsü yaralandı.

Ankara'da kazanın böylesi! Otomobil ATM'ye girdi, sürücü yaralandı

Kaza, sabah saatlerinde Altındağ ilçesi Güneşevler Mahallesi'nde meydana geldi. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yol kenarındaki banka ATM'sinin içine girdi. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. ATM'nin içinde sıkışan otomobil de çekici ile çıkarıldı.

Ankara da kazanın böylesi! Otomobil ATM ye girdi, sürücü yaralandı 1

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kars’ta Ayçiçeği hasadı başladıKars’ta Ayçiçeği hasadı başladı
Arabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleriArabanlı öğrencilerden Gazze'ye destek etkinlikleri

Anahtar Kelimeler:
Ankara ATM kaza
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.