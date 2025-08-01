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Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Ankara'da kontrolden çıkan araç takla attı: 3 yaralı

Kaza, Gölbaşı İkizce Omak Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, C.D. yönetimindeki 06 FS 6399 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı ve ters döndü. Kazada sürücü D.C. ile araçta yolcu olarak bulunan A.K. ve R.Ç. yaralandı.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar Ankara Bilkent Şehir Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara
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