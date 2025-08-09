HABER

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Ankara'da sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil savrularak refüje devrildi. Bir kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Ankara'da kontrolden çıkan otomobil refüje devrildi

Kaza, sabah saatlerinde Yenimahalle ilçesi Alınteri Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil bir süre savrulmasının ardından refüjdeki ağaçlık alana devrildi. Kazanın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devrilen otomobilin içindeki erkek sürücü kazayı hafif sıyırıklarla atlatırken, yolcu koltuğunda oturan yaralı kadın ise ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi ve hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza anı bir dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

