Ankara’da köpeğiyle birlikte öldüresiye darp edilen 16 yaşındaki genç kız olayı anlattı: “Artık tek başıma dışarıya çıkmaya korkuyorum”

Olay, 2 Şubat 2025 akşamı Battalgazi Caddesi’nde meydana geldi. Saat 22.40 sıralarında buluşan çift arasında çıkan tartışma şiddetlendi. İddiaya göre Akif Ayaz, H.N.K.’yi saçından tutarak tekme ve yumruklarla darp etti ve zorla 06 PGM 09 plakalı otomobiline bindirmeye çalıştı.

Kendisine direnen genç kadının köpeği de saldırıya uğradı. Ayaz, köpeği defalarca tekmeledi. H.N.K., aracın arka koltuğuna bindirilse de fırsatını bulup dışarı atladı. Yere düşerek başını kaldırıma çarpan genç kadına çevredekiler yardım etti.

Cep telefonu kamerasına yansıyan olayda yaralanan H.N.K.'ye çevredekiler müdahale etti. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.N.K. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

“PSİKOLOJİM ÇOK KÖTÜ, KENDİMİ HİÇ İYİ HİSSETMİYORUM”

Hastanede tedavisi tamamlanan H.N.K. ise olayın psikolojik etkilerinin ağır olduğunu belirterek polise verdikten sonra şikayetçi oldu.

H.N.K., dün 17.30 sıralarında Akif Ayaz ile tartıştıklarını ve kendisini engellediğini belirterek, "21.30 civarı bana Instagram üzerinden ulaştı. 'Son bir kez konuşalım mı, küpen bende kalmış' gibi bir cümle kurdu. Sonra ben bununla buluşmaya gitmiştim. İlk başta benden af diledi, 'Affet beni, bir daha olmayacak' vesaire diye cümleler kurdu. Ben istemedim. Barışmak istemeyince cebindeki bıçağı bana doğru tutup, 'Seni öldürürüm, benden ayrılamazsın' gibi cümleler kurdu. Sonra beni zorla arabaya bindirmeye çalıştı. Ayaklarıyla yüzüme falan vurdu. O sırada köpeğim, 'Bana bir şey yapıyor' diye saldırmaya kalktı. Köpeğimi defalarca tekmeledi, aynı şekilde beni de. Sonra benim telefonumu zorla almaya çalıştı. Araçtan indiğimde köpeğimi bulamamıştım, büyük ihtimalle köpeğimi aldı diye arabaya tutunmaya çalıştım, o sırada yere düştüm, kaşımı yere vurdum. Şikayetçiyim, hiçbir şekilde susmayacağım, adalet yerini bulacak" dedi.

H.N.K., saldırganın daha önce de kendisini merdivenlerden ittiğini söyleyerek, "O zaman, 'Yanlışlıkla oldu' demişti. Hatta parmağımda yara izleri de mevcut. Ciddiye almamıştım, özür falan dilemişti. Psikolojim çok kötü, kendimi hiç iyi hissetmiyorum, artık tek başıma dışarıya çıkmaya korkuyorum" ifadelerini kullandı.

KÖPEĞİ BULUNDU VE TEDAVİ EDİLDİ

Olay sırasında kaçan H.N.K.'nin köpeği, çevredekiler tarafından bulunarak veterinere götürüldü. Yapılan kontrollerde sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen köpek, genç kadının yakınlarına teslim edildi.

ŞÜPHELİ TUTUKLANDI!

Olayın ardından kaçan Akif Ayaz, polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı. Daha önce ‘kasten yaralama’ suçundan 4 kaydı olduğu belirlenen Ayaz, emniyetteki işlemlerinin ardından ‘yağma’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma’, ‘kasten yaralama’ ve ‘hayvana kötü muamele’ suçlarından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

VALİLİK AÇIKLAMA YAPTI

Ankara Valiliği, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirterek şu açıklamayı yaptı:

"İlimiz Polatlı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde 2 Şubat 2025 günü saat 22.40 sıralarında bir kadının ve köpeğinin darp edilmesi olayıyla ilgili ihbarın alınması üzerine derhal tahkikat başlatılmış ve darp edilen vatandaşımız 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edilmiş olup yapılan ilk muayenede şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı anlaşılmıştır. Olayın faili olduğu tespit edilen şüpheli kısa sürede yakalanmış, şüpheli ile mağdurun arkadaş oldukları ve yapılan ölçümlerde alkollü oldukları belirlenmiştir. Şüpheli şahıs gözaltına alınarak, adli makamlara sevk edilmiş olup, konuyla ilgili soruşturma sürdürülmektedir" diye açıklama yaptılar.

Kaynak:DHABu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır