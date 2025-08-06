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Ankara'da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı! 'Çatırtı' sesi yürekleri ağza getirdi

Ankara’nın Sincan ilçesinde bulunan 8 katlı bir apartman, yıkılma riski nedeniyle tahliye edildi. Binada çatlaklar oluştuğu ve çatırdama sesleri geldiği öğrenildi.

Ankara'da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı! 'Çatırtı' sesi yürekleri ağza getirdi

Olay, gece saatlerinde Atatürk Mahallesi Peçenek Caddesi’nde 18 dairenin bulunduğu 8 katlı binada meydana geldi. Zemin kattaki kolonlarda çatlaklar fark eden ve çatırdama sesleri duyan apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine adrese gelen Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak apartman sakinlerini tahliye etti. AFAD ve itfaiye ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı ön incelemede, binada risk tespit edildi.

Ankara da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı! Çatırtı sesi yürekleri ağza getirdi 1

Bunun üzerine apartman, mühürlendi. Bina güvenliğiyle ilgili detaylı analiz yapılması için kolonlardan karot numunesi alınacağı, apartmanın 1995 yılında inşa edildiği öğrenildi.

Ankara da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı! Çatırtı sesi yürekleri ağza getirdi 2

Tahliye edilen apartmandakiler geceyi geçirmek üzere yakınlarının yanına giderken, bitişikteki binada oturan vatandaşlar da durumdan ötürü tedirginlik yaşadı.

"BAĞIRIŞ ÇAĞRIŞ ÜZERİNE BİNA BOŞALTILDI"

Ankara da korku dolu gece: 8 katlı bina boşaltıldı! Çatırtı sesi yürekleri ağza getirdi 3

Yan binada oturan Sinan Doğan ise o anları anlatırken, "Yan komşuyum ben. Otururken aşağıdan gürültüler geldi. Binanın alt katında, kirişlerde ve duvarlarda çatlama olduğunu söylediler. Bağırış çağırış oldu, sonrasında ekipler gelip şeritler çektiler. O sırada binayı boşalttılar tedbir amaçlı. Binada kimse kalmadı hep gittiler" ifadelerini kullandı.

(DHA-İHA)

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