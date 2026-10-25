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Ankara'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü

Trafik canavarı bir kez daha evlere ateş düşürdü. Ankara Polatlı'da meydana gelen kazada iki araç kafa kafaya çarpıştı. 3 kişi olay yerinde can verirken 4 kişi de yaralandı.

Ankara'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü

Ankara'nın Polatlı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Ankara da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 1

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Kaza, saat 06.00 sıralarında Polatlı-Yunak yolu üzerindeki Yıldızlı Cumhuriyet Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Plakaları ve sürücülerinin isimleri öğrenilemeyen iki otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ankara da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 2

3 KİŞİ OLAY YERİNDE CAN VERDİ

Sağlık ekipleri, 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 4 kişi ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Polatlı Duatepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazanın ardından jandarma, olay yerinde incelemelerde bulundu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ankara da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 3

Ankara da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü 4
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Polatlı Ankara 1. bölge
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