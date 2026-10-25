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Melis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un bankadaki 3 milyon dolarına el kondu

Fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu. Ayrıca, Tera fonlarından yaklaşık 3 milyar TL kâr elde ettikleri belirtilen şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ile babası Cihan Sütşurup'un avukatları da savcılıkla irtibata geçerek kazançlarını iade etmek istediklerini bildirmişti.

Melis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'un bankadaki 3 milyon dolarına el kondu
Melih Kadir Yılmaz

Türkiye'nin konuştuğu fon soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturmasında, şarkıcı Mustafa Sandal'ın eşi Melis Sütşurup Sandal ve babası Cihan Sütşurup hakkında yeni bir gelişme yaşanmıştı.

Melis Sandal ın annesi Reyhan Sütşurup un bankadaki 3 milyon dolarına el kondu 1

KAZANÇLARINI İADE EDECEKLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Mal varlıklarına el konulan ve haklarında yakalama kararı çıkarılan baba ile kızın, TERA fonundan elde ettikleri yaklaşık 3 milyar liralık kazancı geri vermek istedikleri öne sürüldü.

Melis Sandal ın annesi Reyhan Sütşurup un bankadaki 3 milyon dolarına el kondu 2

MELİS SANDAL'IN ANNESİNİN BANKADAKİ 3 MİLYON DOLARINA EL KONULDU

Ayrıca yeni bir gelişme daha yaşandı. Melis Sandal’ın annesi Reyhan Sütşurup’un bir banka hesabında bulunan 3 milyon dolarına el konuldu.

FONDA GELİR SAĞLAYAN GERÇEK KİŞİLER ARASINDA İLK SIRADA BULUNUYORDU

Soruşturma dosyasına yansıdığı belirtilen verilere göre Melis Sütşurup Sandal, 2026 yılında TERA'nın TLY fonuna 13 milyar 673 milyon lira yatırdı. Aynı dönemde hesaplarından gerçekleşen toplam fon çıkışı ise 15 milyar 793 milyon lira olarak kaydedildi. Sandal'ın söz konusu fondan 2 milyar 355 milyon 287 bin lira kar elde ettiği belirtildi. Bu kazançla fondan gelir sağlayan gerçek kişiler arasında ilk sırada bulunduğu aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Melis Sütşurup fon soruşturması
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