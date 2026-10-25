HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı

İstanbul'un Kağıthane ilçesindeki bir mahallede günlerdir panik dinmiyor. Üç gün önce bir taksi şoförünün silahlı saldırıyla öldürüldüğü bölgeye yakın bir noktada, bu kez Tolga Derebaşı (28) motosikletli 2 kişi tarafından yine silahlı saldırıyla öldürüldü.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı

Tolga Derebaşı, Kağıthane'de sokakta motosikletli 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Karnından ve bacağından ağır yaralanan Derebaşı oto yıkamacıya sığındı ancak kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Saldırganlar ise kaçtı. Olay yerinin yakınlarında 3 gün önce de bir silahlı saldırı cinayeti işlenmişti.

SOKAKTA MOTOSİKLETLE ATEŞ AÇIP KAÇTILAR

Olay, saat 18.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, anahtar almak için kaportacıya giden Tolga Derebaşı’na sokakta motosikletli 2 kişi silahla ateş açtı. Şüpheliler 5- 6 el ateş ettikten sonra motosikletle kaçtı. Karnından ve bacağından 2'şer kurşunla yaralanan Derebaşı, oto yıkamacıya sığındı.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 1

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Derebaşı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Ağır yaralı olan Tolga Derebaşı hastanede hayatını kaybetti.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 2

PANİK KAMERADA

Derebaşı’nın oto yıkamacıdan sedyeyle çıkarılarak ambulansa taşındığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 3

Görüntülerde, sağlık ekiplerinin yaralıyı ambulansa götürdüğü ve bu sırada çevredekilerin panik yaşadığı görüldü.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 4

SALDIRGANLARI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. Kaçan 2 şüphelinin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlatan polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 5

3 GÜN ÖNCE YAKIN BİR NOKTADA TAKSİ ŞOFÖRÜ ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Diğer yandan, 21 Ekim Çarşamba günü saat 16.30 sıralarında aynı mahallede, olay yerine yakın bir noktada taksi şoförü Eser Aktaş da silahlı saldırıda hayatını kaybetmişti. Aktaş, eski eşi adına kayıtlı park halindeki aracın şoför koltuğunda oturduğu sırada saldırıya uğramıştı.

Teksas değil Kağıthane! Mahalle savaş alanına döndü: Üç günde 2 can kaybı 6
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ankara'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölüAnkara'da korkunç kaza! Kafa kafaya çarpıştılar: 3 ölü
Melis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'ın 3 milyon dolarına el konduMelis Sandal'ın annesi Reyhan Sütşurup'ın 3 milyon dolarına el kondu

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Kağıthane silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) öneriyor, Canan Karatay 'zehir' diyor!

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

Askeri araç kazasında Albay Sayit Gökgöz şehit oldu

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Şarkıcı Nev'in yarım kalan hayali ortaya çıktı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Tutuklama talep edilmişti! Ertan Aydın hakkında adli kontrol kararı

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

Fon soruşturması açıklaması! 'Maalesef' diyerek 6 kamu kurumunu işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.