Ankara'da korkutan yangın: ODTÜ ormanı ve Eymir gölü civarında alarm!

Yangın Eymir Gölü yakınlarında başladı, ODTÜ ormanına sıçrama tehlikesi!

Ankara'da bugün öğle saatlerinde Eymir Gölü çevresindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, kısa sürede büyüyerek ODTÜ ormanına doğru ilerlemeye başladı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangına müdahale çalışmaları hızla başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadelerine göre, yangın Eymir Gölü'ne yakın bir noktada başladı ve rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı. Yoğun duman, Ankara'nın birçok noktasından görülebiliyor.

Yangının ODTÜ Çevre Yolu'nu da etkilediği ve bu nedenle trafik akışında aksamalar yaşandığı bildirildi. Güvenlik güçleri, çevre yolunu trafiğe kapatarak, itfaiye ekiplerinin çalışmalarını kolaylaştırmaya çalışıyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, sabotaj ihtimali de dahil olmak üzere tüm olasılıklar değerlendiriliyor.

Yangın, sadece ODTÜ ormanını değil, aynı zamanda bölgedeki hayvan barınaklarını da tehdit ediyor. Barınaklardaki hayvanların güvenliği için de önlemler alındığı ve gerektiğinde tahliye işlemlerinin yapılabileceği belirtildi. Ankara Büyükşehir Belediyesi ve diğer ilgili kurumlar, yangının kontrol altına alınması için koordineli bir şekilde çalışıyor. Ancak, hava sıcaklığının yüksek olması ve rüzgarın şiddeti, yangınla mücadeleyi zorlaştırıyor.

Yetkililerden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, yangının kontrol altına alınması için tüm imkanların seferber edildiği öğrenildi. Ankara halkı, yangının bir an önce söndürülmesi ve olası can ve mal kayıplarının önlenmesi için dua ediyor. Sosyal medyada da yangınla ilgili birçok paylaşım yapılıyor ve vatandaşlar, yetkililerden daha fazla bilgi ve destek talep ediyor.

Ankara'da çıkan bu büyük yangın, hepimize doğayı korumanın ve yangınlara karşı daha dikkatli olmanın önemini bir kez daha hatırlatıyor. Yetkililerin yangını en kısa sürede kontrol altına alması ve benzer olayların yaşanmaması için gerekli önlemleri alması bekleniyor. Gelişmeleri yakından takip etmeye devam edeceğiz.