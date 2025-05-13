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Ankara'da kritik zirve! Zelenskiy duyurdu... "Perşembe günü Türkiye'de Erdoğan ile görüşeceğim"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 14 veya 15 Mayıs tarihlerinde Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geleceğini duyurdu. Zelenskiy ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ı da görüşmeye davet etti.

Ankara'da kritik zirve! Zelenskiy duyurdu... "Perşembe günü Türkiye'de Erdoğan ile görüşeceğim"
Melih Kadir Yılmaz

Dünyanın gözü bu hafta Türkiye'de olacak. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için art arda yapılan açıklamaların ardından iki ülkenin lideri Türkiye'de görüşme konusunda pozitif mesajlar vermişti.

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ZELENSKİY TÜRKİYE'YE GELECEĞİNİ DUYURDU

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy yaptığı açıklamada Türkiye'ye geleceğini duyurdu. Zelenskiy 14 veya 15 Mayıs tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ankara'da görüşeceğini açıkladı.

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"BAŞKAN TRUMP'I BİZE KATILMASI İÇİN DAVET ETTİK"

Zelenskiy açıklamasında, "Başkan Trump'ı bize katılması için davet ettik. ABD başkanının kararını bilmiyorum, ancak katılımını doğrularsa, bunun Putin'in gelmesi için ek bir itici güç olacağını düşünüyorum" ifadelerine yer verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Türkiye Ukrayna trump zelenskiy
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