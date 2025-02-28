HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ankara'da ‘Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı' başladı

Ankara'da ‘Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı' başladı

Taner Şahin Taner Şahin Mynet Haber Müdürü
28.02.2025 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) himayesinde düzenlenen "Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı: Etik ilkeler, Toplumsal İş Birliği ve Yenilikçi Yaklaşımlar" başladı. RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin açıklamasında "Medyamıza düşen görev kadınlarla ilgili kalıplaşmış olumsuz ifadeleri bir kenara bırakarak kadınları kendine güvenen, başarılı, cesur ve güçlü kavramlar ile anlatabilmektir" dedi.

Ankara'da ‘Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı' başladı

RTÜK'ün himayesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen ‘Medyada Kadın Temsili Uluslararası Çalıştayı: Etik ilkeler, Toplumsal İş Birliği ve Yenilikçi Yaklaşımlar', ATO Congresium'da başladı. Sekiz farklı masada 150 katılımcıyla gerçekleşecek çalıştayda akademisyenler, spor ve sanat camiasından temsilciler, medya profesyonelleri, devlet ve uluslararası kurum ve kuruluş yetkilileri, STK yöneticileri, kadın girişimciler ve Arnavutluk, Azerbaycan, Sırbistan ve Yunanistan'dan gelen temsilciler, kadına yönelik şiddetle mücadelede ortak çözümler üretmek amacıyla bir araya geliyor.

‘Medya toplumun dilini oluşturur' sloganıyla başlayan çalıştayda, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların medyadaki temsilinin güçlendirilmesi masaya yatırılacak. İlki düzenlenen çalıştayda kadına yönelik şiddetle mücadele hakkındaki görüşler rapor hâline getirilerek, medyaya yol haritası oluşturması hedefleniyor.

1

"MEDYANIN TOPLUMSAL SORUMLULUĞUNU YERİNE GETİRMESİNİ İSTİYORUZ"

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin çalıştayda yaptığı konuşmada, 'Aile Yılı' ilan edilen 2025'te medyanın kadına yönelik şiddetle mücadelede toplumsal sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiğinin önemine vurgu yaptı. Şahin, "Hem yol gösterici hem de destekleyici bir yaklaşımla hareket etmek istiyoruz. Medyamızın daha doğru ve sağlıklı ilerlemesi için gereken ne ise onu yapmaya gayret ediyoruz. En önemlisi de yayıncı kuruluşlar ile sürekli bir istişare ve işbirliği içerisindeyiz. Buradaki amacımız belli; medyanın toplumsal sorumluluğunu en iyi şekilde yerine getirmesini sağlamak" diye konuştu.

3

"KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE TOPYEKUN MÜCADELE ŞART"

Şahin, televizyon ekranlarında kadınlar hakkında daha hassas olunması gerektiğini belirterek, "Meselelere bu bilinçle yaklaşırsak fikri temellerimiz sağlam bir şekilde oturmuş olur ve bu konuyu bu yönden görmeye başlarız. Kadına yönelik şiddetle tavizsiz bir şekilde mücadele etmeye başlarız. Bu konuda altını çizmemiz gereken bir husus var ki; kadına yönelik şiddetle mücadelede sadece devletimizin ilgili kurumlarının, kuruluşlarının uyguladığı politikalar değil, topyekun bir mücadelenin şart olduğudur" ifadelerini kullandı.

4

"KADINLAR GÜÇLÜ KAVRAMLAR İLE ANLATILMALI"

Şahin, "Medyamıza düşen görev ise kadınlarla ilgili kalıplaşmış olumsuz ifadeleri bir kenara bırakarak kadınları kendine güvenen, başarılı, cesur ve güçlü kavramlar ile anlatabilmektir. Medyada kullanılan bu dil görseller ile de desteklenirse bir sonuç alabiliriz diye düşünmekteyim" diye konuştu.

Şahin, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bizlerin sizlere sunmuş olduğu etik ilkeler çerçevesinde yayınlar yapıldığında kadını toplumsal yapıda çok büyük ve güçlü bir zemine oturtabileceğimizi düşünmekteyiz. Şayet bunu yapamazsak istediğimiz kadar kadına yönelik şiddetle mücadele eylem planları hazırlayalım, sloganlar üretelim, emin olun fikri altyapıyı oturtmadığımız müddetçe söylemden öteye geçmemiz mümkün değildir."

5

Açış konuşmalarının ardından plaket takdimi yapılarak, fotoğraf çekinildi. Çalıştay, ATO Congresium'da gün boyunca devam edecek.

Mescid-i Aksa'ya kısıtlamalar getirildi!Mescid-i Aksa'ya kısıtlamalar getirildi!
CHP'li Belediyelerden sürpriz aşk haberi!CHP'li Belediyelerden sürpriz aşk haberi!
Anahtar Kelimeler:
Ankara rtük
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Havale ve EFT’de sistem değişiyor! IBAN'a para transferi yapılırken artık bu şart aranacak…

Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

Sıfırdan en tepeye! Maydonoz Döner'in sahibi Ömer Şeyhin daha önce boyacı ve bulaşıkçıymış... Hücre evi detayı

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Galatasaray'ın 8 milyon Euro ödeyerek aldığı yeni transferi geldiği gibi gidiyor!

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi

Erbakan ile Bahçeli arasında telefon krizi

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İngiliz Başbakan Starmer ABD'de! Salon buz kesti: Dünya Trump'ın o çıkışını konuşuyor... "Bu kadar yeter..."

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

İsrail'de 'Türkiye korkusu' alarmı! Türkçe bilen istihbarat elemanı aranıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

PARTNER
Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Anında hesaba geçiyor! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.