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Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Elazığ’da bir binada meydana gelen doğal gaz zehirlenmesi, paniğe neden oldu. Olayda 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Doğal gaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.

Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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