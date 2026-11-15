Elazığ’da doğal gaz zehirlenmesi: 2’si çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Olay, Doğukent Mahallesi Itri Caddesi’nde bulunan bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binada 2’si çocuk olmak üzere 6 kişi, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşaması üzerine durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve doğalgaz ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, durumları hafif olan 6 kişi tedbir amaçlı Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Doğal gaz ekipleri, binada kontrol çalışması yaptı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır