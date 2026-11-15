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Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada

Şırnak’tan Siirt’e gelen 5 kişilik ailenin bulunduğu hafif ticari aracın kaputuna giren yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan, Siirt Belediyesi itfaiye ekiplerinin 3 saatlik titiz çalışması sonucu çıkarıldı. Korku dolu anlar yaşatan yılanın çıkarılmasıyla aile, güvenli şekilde yoluna devam etti.

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada

Şırnak’tan Siirt’e gelen 5 kişilik aile, seyahatleri sırasında hafif ticari araçlarının kaput kısmına yılan girdiğini fark etti. Durumu fark eden sürücü ve aile bireyleri, kendi imkanlarıyla yılanı çıkaramayınca Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerinden yardım talep etti. İtfaiye binasına başvuran ailenin ihbarı üzerine ekipler hemen harekete geçti. Aracın motor ve kaput bölümüde inceleme yapan ekipler, yılanın sıkıştığı yerden zarar görmeden çıkarılması için çalışma başlattı. Özel ekipmanlar ve dikkatli bir çalışmayla yaklaşık 3 saat süren uğraşın ardından yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki yılan araçtan çıkarıldı. Yılanın güvenli bir şekilde uzaklaştırılmasının ardından rahat bir nefes alan aile, itfaiye ekiplerine teşekkür ederek sorunsuz bir şekilde yolculuklarına kaldıkları yerden devam etti.

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 1

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 2

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 3

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 4

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 5

Siirt’te araç kaputuna giren yılanın çıkarıldığı anlar kamerada 6


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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