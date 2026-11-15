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Doktordan hayati uyarı! Bu 3 belirtiyi sakın hafife almayın

İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi'nde (NHS) görev yapan bir doktor, ihmal edilmemesi gereken 3 önemli sağlık belirtisini açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Dr. Sooj, benlerde meydana gelen değişiklikler, istemsiz kilo kaybı ve tuvalet alışkanlıklarındaki farklılıkların ciddi hastalıkların habercisi olabileceğini söyledi.

Doktordan hayati uyarı! Bu 3 belirtiyi sakın hafife almayın
Çiğdem Berfin Sevinç

Doktorlar, vücutta meydana gelen değişikliklerin göz ardı edilmemesi gerektiği konusunda uyarılarını sürdürüyor. İngiltere'de görev yapan Dr. Kukadia, sosyal medyada paylaştığı videoda erken teşhisin önemine dikkat çekerek mutlaka doktora başvurulması gereken 3 belirtiyi sıraladı.

BENLERDEKİ DEĞİŞİKLİKLERE DİKKAT!

Dr. Sooj olarak tanınan doktor, ilk olarak benlerin şekil, boyut veya renk değiştirmesinin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Bu değişikliklerin çoğu zaman iyi huylu nedenlerden kaynaklanabileceğini belirten doktor, yine de herhangi bir riskin gözden kaçırılmaması için muayene olunması gerektiğini vurguladı.

NHS de benlerde ağrı, kaşıntı, iltihaplanma, kanama veya kabuklanma görülmesi halinde doktora başvurulmasını öneriyor. Ayrıca birkaç hafta geçmesine rağmen kaybolmayan yeni veya farklı cilt lekeleri de kontrol edilmesi gereken belirtiler arasında yer alıyor.

Doktordan hayati uyarı! Bu 3 belirtiyi sakın hafife almayın 1

İSTEMEDEN KİLO VERMEK HASTALIK BELİRTİSİ OLABİLİR

Doktorun dikkat çektiği ikinci belirti ise herhangi bir diyet veya egzersiz programı uygulanmadan kilo verilmesi oldu.

İstemsiz kilo kaybı; kanser, tiroit hastalıkları, diyabet, kalp yetmezliği, sindirim sistemi sorunları ve enfeksiyonlar gibi farklı sağlık sorunlarıyla ilişkili olabiliyor. Stres, depresyon, beslenme düzeni ve kullanılan ilaçlar da kilo kaybına neden olabiliyor.

NHS, istemsiz kilo kaybına başka belirtilerin de eşlik etmesi halinde vakit kaybetmeden doktora başvurulmasını öneriyor.

TUVALET ALIŞKANLIKLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİ ÖNEMSEYİN

Dr. Sooj'un sıraladığı üçüncü belirti ise dışkılama alışkanlıklarında uzun süre devam eden değişiklikler oldu.

Doktor, daha sık kabızlık yaşanması, ishal, dışkının normalden daha yumuşak olması veya dışkıda kan görülmesinin ihmal edilmemesi gerektiğini belirtti.

Bu belirtilerin farklı hastalıklara işaret edebileceğini söyleyen doktor, özellikle ciddi sağlık sorunlarının dışlanması için muayene olunması gerektiğini ifade etti.

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Doktor belirti
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