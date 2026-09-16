Ankara’da okul çevrelerindeki denetimlerde 75 karton kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında öğrencilerin huzur ve güven içerisinde eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla okul ve çevrelerinde asayiş ve trafik denetimlerini aralıksız sürdürüyor. 16 Eylül tarihinde 44 Trafik Jandarması Timi ve 137 Jandarma Asayiş Timi tarafından okul çevrelerinde gerekli emniyet tedbirleri alınarak, öğrenci ve velilere yönelik bilgilendirme ve farkındalık faaliyetleri icra edildi. Okul çevre güvenliğinin sağlanmasına yönelik icra edilen denetimler sırasında oluşturulan şok yol kontrol noktasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan kontrolde 75 karton içerisinde toplam 15 bin adet kaçak elektronik sigara tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili adli işlem başlatılırken, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında da gerekli idari işlemler uygulandı.

Öte yandan, öğrencilerin yoğun olarak bulunduğu okul ve çevrelerinde trafik güvenliğinin artırılması amacıyla motosiklet ve sürücülerine yönelik de özel denetimler gerçekleştirildi. Ankara İl Jandarma Komutanlığınca çocukların güvenli bir ortamda eğitimlerini sürdürebilmeleri amacıyla okul ve çevrelerindeki asayiş ve trafik tedbirleri ile kontrol ve denetim faaliyetlerine kararlılıkla devam edileceği belirtildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır