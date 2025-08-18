HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ankara’da okul servis ücretleri zam: 6-10 km için yıllık 27 bin 720 TL ödenecek

Ankara’da okul servis ücretleri yeni tarifeyle yüzde 30 zamlandı. 6-10 kilometre mesafe için yıllık ücret 27 bin 720 TL’ye çıkarken, veliler özel okulların belirlenen tarifelerin çok üzerinde rakam talep etmesinden şikayet ediyor.

Ankara’da okul servis ücretleri zam: 6-10 km için yıllık 27 bin 720 TL ödenecek
Mustafa Fidan

Başkentte yeni eğitim yılı öncesi okul servis ücretleri yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme ile tarifelere yüzde 30 zam yapıldı. Ancak veliler, özellikle özel okulların talep ettiği rakamların belirlenen ücretlerin çok üzerinde olduğunu söylerken, servisçiler de artışın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

Ankara’da okul servis ücretleri zam: 6-10 km için yıllık 27 bin 720 TL ödenecek 1

KM BAZLI TARİFE TABLOSU AÇIKLANDI

Ankara’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri kilometre bazında değişiyor. Yeni tarifeye göre:

0-3 kilometre arası aylık 2 bin 420 TL, yıllık 21 bin 780 TL
3-6 kilometre arası aylık 2 bin 670 TL, yıllık 24 bin 30 TL
6-10 kilometre arası aylık 3 bin 80 TL, yıllık 27 bin 720 TL
10-15 kilometre arası aylık 3 bin 580 TL, yıllık 32 bin 220 TL

VELİLER ŞİKAYETÇİ, SERVİSÇİLER MEMNUN DEĞİL

Veliler, çocuğunu özel okula gönderenlerden talep edilen ücretlerin tarifelerin çok üzerinde olduğunu dile getiriyor.

Servisçiler ise akaryakıt ve bakım giderlerinin hızla arttığını belirterek yüzde 30’luk artışın maliyetleri karşılamadığını savunuyor.

Ankara’da okul servis ücretleri zam: 6-10 km için yıllık 27 bin 720 TL ödenecek 2

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Hem velilerin hem de servisçilerin şikayetçi olduğu tabloda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ücret tartışmaları büyüyor. Tarife ile fiili uygulama arasındaki farkların denetimlerle giderilmesi bekleniyor.

(ekoltv.com)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pakistan'da sel ve heyelan 645 can aldıPakistan'da sel ve heyelan 645 can aldı
Kağıthane’de iş merkezinin çatısında yangınKağıthane’de iş merkezinin çatısında yangın

Anahtar Kelimeler:
Ankara okul servisi okul servis ücreti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Genç oyuncunun talihsiz kazası... Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

Polise çarpıp kaçan avukatın attığı paketten uyuşturucu çıktı

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

İddialar sonrası AK Parti'de 'Mücahit Birinci' hareketliliği

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Yer: Erzurum! Ortalık savaş alanına döndü: Çok sayıda ölü var...

Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt! "Tek bir kelime dahi bulunmamaktadır"

Bakan Yumaklı'dan 'yapay et' iddialarına yanıt! "Tek bir kelime dahi bulunmamaktadır"

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.