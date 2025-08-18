Ankara’da okul servis ücretleri zam: 6-10 km için yıllık 27 bin 720 TL ödenecek

Başkentte yeni eğitim yılı öncesi okul servis ücretleri yeniden belirlendi. Yapılan düzenleme ile tarifelere yüzde 30 zam yapıldı. Ancak veliler, özellikle özel okulların talep ettiği rakamların belirlenen ücretlerin çok üzerinde olduğunu söylerken, servisçiler de artışın maliyetleri karşılamadığını ifade ediyor.

KM BAZLI TARİFE TABLOSU AÇIKLANDI

Ankara’da 2025-2026 eğitim-öğretim yılı için belirlenen servis ücretleri kilometre bazında değişiyor. Yeni tarifeye göre:

0-3 kilometre arası aylık 2 bin 420 TL, yıllık 21 bin 780 TL

3-6 kilometre arası aylık 2 bin 670 TL, yıllık 24 bin 30 TL

6-10 kilometre arası aylık 3 bin 80 TL, yıllık 27 bin 720 TL

10-15 kilometre arası aylık 3 bin 580 TL, yıllık 32 bin 220 TL

VELİLER ŞİKAYETÇİ, SERVİSÇİLER MEMNUN DEĞİL

Veliler, çocuğunu özel okula gönderenlerden talep edilen ücretlerin tarifelerin çok üzerinde olduğunu dile getiriyor.

Servisçiler ise akaryakıt ve bakım giderlerinin hızla arttığını belirterek yüzde 30’luk artışın maliyetleri karşılamadığını savunuyor.

YENİ EĞİTİM YILI ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Hem velilerin hem de servisçilerin şikayetçi olduğu tabloda yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ücret tartışmaları büyüyor. Tarife ile fiili uygulama arasındaki farkların denetimlerle giderilmesi bekleniyor.

(ekoltv.com)