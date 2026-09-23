Ankara’da otomobilde 2 kişinin cansız bedeni bulundu

Ankara’nın Çubuk ilçesinde park halinde ve çalışır vaziyette bulunan bir otomobilde 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İlk incelemelerde silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulgu tespit edilmedi.

HAREKETSİZ HALDE BULUNDULAR

Olay, sabah saatlerinde Yıldırım Beyazıt Mahallesi Ankara Bulvarı Ömürdede kavşağında yaşandı.

Akaryakıt istasyonunda bulunan ATM’nin yanında park halinde ve çalışır vaziyette duran otomobildeki 2 kişinin hareketsiz olduğunu gören çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı ilk kontrolde, otomobilde bulunan B.Y. (31) ile E.A.’nın (37) hayatını kaybettiği belirlendi.

ÖLÜM NEDENLERİ OTOPSİYLE BELİRLENECEK

Ekipler olay yerinde güvenlik önlemi alırken, araçta ve çevresinde inceleme yapıldı. İlk incelemelerde silah ile kesici veya delici alet kullanımına ilişkin herhangi bir bulguya rastlanmadı.

B.Y. ve E.A.’nın cenazeleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır