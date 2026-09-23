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Kurtlar Vadisi Pusu'daki 'Kazım Kaşifoğlu'nu canlandıran Sedat Savtak ifade verdi! "Bilmiyordum..."

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Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak Silivri Adliyesi'nde ifade verdi. Savtak, "Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgilerde bize verilmez. Kurtlar Vadisi'ne tüm yüreğimle bütün yaşamışlığımla öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce binlerce oyunu arkadaşlarım gibi elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu verdik.

FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözleminin olmadığını belirten Savtak açıklamasının devamında, "Sözleşme yaptığımız aşamamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek ve halkın izleyişi ile yazılacak. Sözleşmenin gerektirdiklerini yapmak zorundayız" dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu daki Kazım Kaşifoğlu nu canlandıran Sedat Savtak ifade verdi! "Bilmiyordum..." 1

DİZİDEKİ 'KAZIM KAŞİFOĞLU' İFADE VERDİ

Eski Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun cezaevinde ölümüne ilişkin yeniden başlatılan soruşturma kapsamında, o dönemde dizide rol alan oyuncularda soruşturma aşamasında bilgi sahibi olarak ifadeye çağrıldı.

Çağırılan isimler arasında yer alan dizide Kazım Kaşifoğlu karakterini canlandıran Sedat Savtak savcılıkta ifade vermek üzere Silivri Adliyesi'ne geldi.

Kurtlar Vadisi Pusu daki Kazım Kaşifoğlu nu canlandıran Sedat Savtak ifade verdi! "Bilmiyordum..." 2

"ÜZERİME DÜŞENİ YAPTIM"

Savtak verdiği ifadenin ardından adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Savtak yaptığı açıklamada, "Sayın savcımıza ifade verdim. Bir oyuncu olarak üzerime düşeni yaptım. Devletimize karşı. Merak ettiklerimiz var biliyorum ama ben şöyle özetleyeyim: Öncelikle bir oyuncu her hangi bir rolde sinema, dizi ya da tiyatro dahi olsa elbette dürüst yaklaştığı yüreğiyle, ben de bu diziye Kurtlar Vadisi'ne tüm yüreğimle bütün yaşamışlığımla öğrendiklerimle diğer oynayan yüzlerce binlerce oyunu arkadaşlarım gibi çoğu da arkadaşım, büyüklerim, küçüklerim onlarda aynı düşüncelerle bu karakterleri canlandırdık. Elimizden gelen en iyi oyunculuğumuzu verdik. Sayın savcım gereken soruları elbette yöneltti. Ben de gereken cevapları verdim. Onunla yaptığım görüşmem onla kalacaktır" dedi.

Kurtlar Vadisi Pusu daki Kazım Kaşifoğlu nu canlandıran Sedat Savtak ifade verdi! "Bilmiyordum..." 3

"BİLMİYORDUM..."

Canlandırdığı karakterin Kaşif Kozanoğlu olduğunu bilmediğini ifade eden Savtak, " Bilmiyordum. Yani böyle bir karakter, öncelikle biz zaten bizim başlangıç aşamasında sözleşme yaptığımız aşamamada rolün içeriği ya da gelişimi hakkında bilgiler almayız. Bunlar tamamen senaryo ile beraber gelişecek. Ve halkın izleyişi ile yazılacak. Sözleşmenin gerektirdikleriniz yapmak zorundayız. O sözleşmeler çok kalın olmamakla beraber düşüncel ve fikirsel ebatlarda yerli ve yeterincedir" diye konuştu.

Kurtlar Vadisi Pusu daki Kazım Kaşifoğlu nu canlandıran Sedat Savtak ifade verdi! "Bilmiyordum..." 4

FETÖ veya illegal bir yapı bağlantısı hakkında gözlemi olmadığını belirten Savtak, "Hayır öyle bir gözlemim yok. Senaryoda ne yazıyorsa nasıl aktarmam gerekiyorsa ben de oyunculuğumla değerlendirdim. Öyle bir bilgilerde bize verilmez. Bir hayal gücünden midir değerlendirmiştir bunu da halkımız değerlendirmiştir" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
kurtlar vadisi pusu Kaşif Kozinoğlu
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