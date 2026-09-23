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Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Özgür Özel'den ilk yorum: "Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır"

Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın istifasının ardından ilk yorumda bulundu. Özel konuyla alakalı, "Kararına duyduğumuz saygıyı ifade ettik. Bundan sonraki süreçte sayın Yavaş'ın ve diğer arkadaşların alacakları karar saygılıyız. Ben önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecimde herkesi davet ederken belediyelerin durumunun özel olduğunu söylemiştim. Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır" dedi.

Mansur Yavaş'ın istifası sonrası Özgür Özel'den ilk yorum: "Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır"
Doğukan Akbayır

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün istifa etmesinin ardından YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Kendisine de kararından, açıklamasından hemen sonra açtığım tebrik telefonunda; kararına duyduğumuz saygıyı ve kararının kendisi için ve memleket için hayırlı olmasını dilediğim telefonda da ifade ettiğim gibi, bundan sonraki süreçte Sayın Mansur Yavaş'ın ve belediye başkanı arkadaşlarımızın alacakları her türlü karara saygılıyız.

Mansur Yavaş ın istifası sonrası Özgür Özel den ilk yorum: "Kendisinin birinci sorumluluğu Ankara halkınadır" 1

"HER KARARA SAYGILIYIZ"

Ben, önceki partimizden ayrılıp buraya gelme sürecinde hatırlıyorsunuz hiç daha bu konular gündemde değilken, herkesi davet ederken belediye başkanları ve belediye meclis üyelerinin durumlarının özel olduğunu, belediye meclis dengelerinin özel olduğunu, belediye başkanlarının milletimiz tarafından bilhassa beldelerine, ilçelerine, illerine hizmet için görevlendirildiklerini, bu motivasyonla alacakları her türlü karara saygılı olduğumuzu ve kendilerini hiçbir karara zorlamayacağımızı ifade etmiştim. O gün bugündür de yeni parti bu tutumunu sürdürüyor.

Butlan yönetiminin geçtiğimiz günlerde ve en nihayetinde devam ederek bugün yapmış olduğu bir açıklamayla işte sanki 31 Mart akşamının CHP'si kendileriymiş gibi; 'Yok efendim, bir partiden seçildin, başka partinin genel başkanına nasıl bilgi verirsin?' O başka partinin genel başkanı, 31 Mart seçim akşamının Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı.

"'YA BENİMSİN YA KARA TOPRAĞIN' ÖYLE BİR ŞEY YOK"

'Ya benimsin ya kara toprağın', öyle bir şey yok. Hiçbir değer 'ya benimsin ya kara toprağın' denilebilecek ve böyle israf edilebilecek bir durumda değil Türkiye'de. Hele hele Mansur Yavaş gibi bir siyasetçinin bir partinin, hem de seçimsiz gelmiş, iktidar tarafından atanmış butlan yönetiminin kaprisleriyle terbiye edilmesi ve oranın siyasetine alet edilmesi söz konusu olamaz.

Sayın Yavaş, butlan kararı çıktığı andan itibaren kurduğu tüm özenli cümlelerde seçilmeye vurgu yapmış; atanmışlığa ya da mahkeme kararıyla siyaset dizaynına itiraz etmiş, dolayısıyla tarihin doğru tarafında durmuştu. Biz de bunu kıymetlendirmiştik. Ben aynı noktadayım.

"YAVAŞ'IN SORUMLULUĞU ANKARA'YA KARŞIDIR"

Bundan sonraki süreçle ilgili de kendisinin birinci sorumluluğu Ankara'ya karşıdır, kendisine oy vermiş olanlara karşıdır. Bu sadece bir partiye ait seçmenler de değildir, çok daha kapsayıcıdır. Bunun geçmişteki durumunu bilmek, geleceğe dönük olarak da bunu kıymetlendirmek önemli olan.

Maksat eğer bugün hepimizin rahatsız olduğu bu iktidarı değiştirmekse, bu noktada herkesin siyasetini sorumluluk çerçevesi içinde yerine getirmesi gerekiyor. Bir kez daha hayırlısı olsun, hayırlı olsun dileklerimi tekrar etmek isterim."

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Anahtar Kelimeler:
Mansur Yavaş
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