Madde madde sıraladı! Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine 10 talimat

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda "Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı"na katıldı.

Buradaki konuşmasına, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Çiftçi, hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.

HUZUR VE RİSK HARİTASI

Emniyet müdürlerine hitabında Bakan Çiftçi, ilk olarak göreve başlanan ilde şehrin huzur ve risk haritasının çıkarılması ve risk bölgelerinin yakından takip edilmesi ikinci olarak da çocukları ve gençleri hedef alan yapılara karşı tavizsiz olunması gerektiğini bildirdi.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE 10 TALİMAT

Bakan Çiftçi ayrıca emniyet müdürlerine 10 talimat verdi. Bakan Çiftçi'nin verdiği talimatlar şu şekilde:

