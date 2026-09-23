Madde madde sıraladı! Bakan Çiftçi'den emniyet müdürlerine 10 talimat

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Şehit Demet Sezen Konferans Salonu'nda "Göreve Yeni Atanan Emniyet Müdürleri Toplantısı"na katıldı.
Buradaki konuşmasına, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir okulun yakınında meydana gelen silahlı saldırıda yaralananlara geçmiş olsun dileklerini ileterek başlayan Çiftçi, hadisenin bütün yönleriyle aydınlatılması için gerekli adli ve idari süreçler titizlikle yürütüldüğünü vurguladı.
HUZUR VE RİSK HARİTASI
Emniyet müdürlerine hitabında Bakan Çiftçi, ilk olarak göreve başlanan ilde şehrin huzur ve risk haritasının çıkarılması ve risk bölgelerinin yakından takip edilmesi ikinci olarak da çocukları ve gençleri hedef alan yapılara karşı tavizsiz olunması gerektiğini bildirdi.
BAKAN ÇİFTÇİ'DEN EMNİYET MÜDÜRLERİNE 10 TALİMAT
Bakan Çiftçi ayrıca emniyet müdürlerine 10 talimat verdi. Bakan Çiftçi'nin verdiği talimatlar şu şekilde:
- İlk otuz gün içinde şehrin huzur ve risk haritasını çıkararak personeli, devriyeleri ve operasyonları bu tabloya göre planlayacaksınız.
- Yeni nesil suç örgütlerine ve uyuşturucuya karşı, arz zincirini ve arkasındaki yapıyı kaynağında kurutarak tavizsiz müdahale edeceksiniz.
- Sokaktaki suçun dijital izini ve dijital tehdidin sokaktaki karşılığını takip etmek için sokağı ve dijital dünyayı birlikte yöneteceksiniz.
- Okul güvenliği başta olmak üzere riskli mahalleleri, çarşıyı ve sokakları yakından takip ederek sürekli sahada ve vatandaşla temas halinde olacaksınız.
- Mağdurun yanında devletin gücünü ve şefkatini hissettirerek kadına, aileye, çocuklara karşı suçlarda ve kayıp vakalarında hiçbir ihmale müsaade etmeyeceksiniz.
- Suçla mücadelede şartlar ne olursa olsun bütün gücü hukuktan alacak; ölçüsüz güce, kötü muameleye ve keyfiliğe asla yer vermeyeceksiniz.
- Personelinize sahip çıkacak, çalışma şartlarını ve sorunlarını takip edecek, usulsüzlüğe ve disiplinsizliğe asla izin vermeyeceksiniz.
- Valiler ve kaymakamlar koordinesinde; emniyet, jandarma, adli ve diğer kurumlarla kesintisiz bir ortak güvenlik aklı ve koordinasyon kuracaksınız.
- Başarıyı sadece operasyon sayısıyla değil; suçun azalması ve vatandaşın kendisini güvende hissetmesiyle
ölçeceksiniz.
- Güvenlik iletişimini etkin yöneterek bilgi boşluğunu söylentiye, manipülasyona ve dezenformasyona bırakmayacaksınız.
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