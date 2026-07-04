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Ankara'da park yasağı! Bugün başladı, 9 Temmuz'a kadar sürecek

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesinde, güvenlik ve trafik tedbirleri kapsamında geniş çaplı park yasağı kararı alındı. Valilik tarafından duyurulan ve otoyollardan otel çevrelerine kadar uzanan kısıtlamalar 9 Temmuz'a kadar devam edecek.

Ankara'da park yasağı! Bugün başladı, 9 Temmuz'a kadar sürecek
Devrim Karadağ

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde ittifaka üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi için geri sayıma geçti. Başkentte hazırlıklarda sona gelinirken, Ankara Valiliği kent genelinde trafiği ve güvenliği doğrudan ilgilendiren kapsamlı tedbir kararlarını uygulamaya koydu.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Ankara da park yasağı! Bugün başladı, 9 Temmuz a kadar sürecek 1

Bu noktalarda bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ve konteynerların yarına kadar bulundukları yerden kaldırılması gerekiyor. Kısıtlama bugün uygulanmaya başlayacak ve 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

ANKARA'DA PARK YASAĞI BULUNAN YOLLAR

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

  • Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü

Ankara da park yasağı! Bugün başladı, 9 Temmuz a kadar sürecek 2

  • Mevlana Bulvarı, Özal Bulvarı, İsmet İnönü Bulvarı, Dumlupınar Bulvarı, Anadolu Bulvarı, Sakıp Sabancı Bulvarı, Ankara Bulvarı, Atatürk Bulvarı, 1071 Malazgirt Bulvarı,
    Türk Kızılayı Caddesi, Beştepe Caddesi, Söğütözü Caddesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, Alparslan Türkeş Caddesi, Ufuk Üniversitesi Caddesi üzeri ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
  • JW Marriott Otel, Sheraton Otel, Lugal Otel, Hilton Otel, Divan Ankara Otel, Bilkent Otel, InterContinental Otel, Metropolitan Otel, Alegria Business Otel, Hilton Garden Inn Otel, Crowne Plaza Otel, Mövenpick Otel, Wyndham Otel ve Grand Mercure Otel çevresi.
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Anahtar Kelimeler:
NATO Ankara park
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