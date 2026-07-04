Ankara'da park yasağı! Bugün başladı, 9 Temmuz'a kadar sürecek

Ankara, 7-8 Temmuz tarihlerinde ittifaka üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarını ağırlayacak olan NATO Liderler Zirvesi için geri sayıma geçti. Başkentte hazırlıklarda sona gelinirken, Ankara Valiliği kent genelinde trafiği ve güvenliği doğrudan ilgilendiren kapsamlı tedbir kararlarını uygulamaya koydu.

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, AVM'ler, umuma açık yerler ve marketlerin otoparkları ile araç tamir servisleri, işyerlerinin otoparkları da yasak kapsamında bulunuyor.

Bu noktalarda bulunan araç, karavan gibi taşıtlar ve konteynerların yarına kadar bulundukları yerden kaldırılması gerekiyor. Kısıtlama bugün uygulanmaya başlayacak ve 9 Temmuz tarihine kadar geçerli olacak.

ANKARA'DA PARK YASAĞI BULUNAN YOLLAR

Ankara'da park yasağı kapsamındaki yollar şöyle:

Esenboğa Havalimanı ve Ankara (Etimesgut) Havalimanı'ndan başlanarak geliş/gidiş yönüne tüm makamların kullandığı yol güzergahları ile etkinliğin yapılacağı etkinlik alanları olmak üzere Ankara Çevre Yolunun (O-20 Karayolu Kuzey Ankara Bölgesi) Mamak ilçesi Ortaköy Mevkii Bağlantısı ile Yenimahalle ilçesi Yuvaköy Yolu arasında kalan bölümü