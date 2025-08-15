Ankara'da 'pes' dedirten görüntü! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çekti

Türkiye'de neredeyse her gün trafik tartışmaları gündem oluyor. Birçok yerden gelen görüntüler tartışmaları da beraberinde getirirken, son olay ise hepsinden çok farklı.

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana geldi. İki sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

KILICI SAVURDU, ARACA VURARAK ZARAR VERDİ

Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu. Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

MAGANDANIN KILIÇLI SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)