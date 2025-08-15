HABER

Ankara'da 'pes' dedirten görüntü! Trafik magandası tartıştığı araca kılıç çekti

Melih Kadir Yılmaz

Trafikte yaşanan tartışma görüntülerine bir yenisi daha eklendi. Son olay ise hepsinden farklı! Protokol yolunda yaşanan trafik tartışmasında sürücülerden biri hareket halindeyken aracında bulunan kılıcı eline alarak camdan savurdu. O anlar ise kameralara yansıdı.

Türkiye'de neredeyse her gün trafik tartışmaları gündem oluyor. Birçok yerden gelen görüntüler tartışmaları da beraberinde getirirken, son olay ise hepsinden çok farklı.

'PES' DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER

Olay, Ankara'nın en işlek güzergahlarından biri olan protokol yolunda meydana geldi. İki sürücü arasındaki tartışma büyüyerek gerginliğe dönüştü.

KILICI SAVURDU, ARACA VURARAK ZARAR VERDİ

Sürücülerden biri seyir halindeyken, aracının camından kılıç sallayarak diğer sürücüye tehditler savurdu. Elindeki kılıçla iki kez araca vurarak hasar veren sürücünün, diğer aracı bir süre takip ettiği ve durdurmaya çalıştığı öğrenildi.

MAGANDANIN KILIÇLI SALDIRISI KAMERALARA YANSIDI

Trafik magandasının kılıcı savurduğu anlar ise araçtakiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (DHA)

