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Ankara'da 'Rest' adlı kumar operasyonu

Ankara’da polisin düzenlediği ‘Rest’ adlı kumar operasyonunda 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da 'Rest' adlı kumar operasyonu

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri kent genelinde düzenlediği ‘Rest’ adlı operasyonda, ‘Kumar Oynanması İçin Yer ve İmkan Sağlama’ suçu nedeniyle 23 iş yerini mühürlendi. Operasyonda kumar oynanmasına yer ve imkan sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Operasyonlarda suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerlerinde bulunan kumar paraları ve çeşitli kumar malzemelerine el konuldu. Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara kumar
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