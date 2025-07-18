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Ankara'da sağanak yağış alarmı: Meteoroloji'den uyarı geldi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Temmuz için Ankara dahil 12 ilde sağanak yağış uyarısında bulundu. Mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkların, yağışla birlikte azalması bekleniyor. Ankaralılar, gök gürültülü sağanak yağışa karşı dikkatli olmaya çağrılıyor.

Ankara'da sağanak yağış alarmı: Meteoroloji'den uyarı geldi
Sedef Karatay

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, yarın (18 Temmuz) için hazırlıklı olun! Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son tahminlerine göre, Başkent'te gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. MGM, Ankara'nın yanı sıra Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Çankırı, Eskişehir, Konya, Karaman, Bolu, Kars, Ardahan ve Ağrı illerinde de benzer hava koşullarının hakim olacağını duyurdu.

Ankara da sağanak yağış alarmı: Meteoroloji den uyarı geldi 1

Son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıklar, Marmara Bölgesi'nde biraz azalırken, Doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artış gösterecek. Ancak Ankara'da beklenen sağanak yağış, sıcaklıkların hissedilir derecede düşmesine neden olacak. Rüzgarın genellikle kuzeyli yönlerden hafif, yurdun güney kesimlerinde ise güneyli yönlerden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

METEOROLOJİ YETKİLİLERİ UYARDI

Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın özellikle öğleden sonra etkili olabileceğini belirtirken, vatandaşları ani sel, su baskını, yıldırım ve dolu gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Ayrıca, trafikte seyir halindeyken görüş mesafesinin düşebileceği ve kaygan zemin nedeniyle kazaların yaşanabileceği ihtimaline karşı sürücülerin de tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

Ankara da sağanak yağış alarmı: Meteoroloji den uyarı geldi 2

Ankara Büyükşehir Belediyesi de, Meteoroloji'nin uyarısı üzerine gerekli önlemleri aldığını ve olası olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu açıkladı. Vatandaşların herhangi bir olumsuz durumda belediyenin çağrı merkezini aramaları istendi. Özellikle dere yatakları ve su baskını riski taşıyan bölgelerde yaşayan vatandaşların daha dikkatli olmaları ve gerekli önlemleri almaları önemle tavsiye ediliyor.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu meteoroloji Ankara
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