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Ankara'da sahte plaka basarken yakalandılar

Başkentte sahte plaka imalatı yaptığı belirlenen 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Ankara'da sahte plaka basarken yakalandılar

Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Keçiören ilçesinde 19 Haziran'daki yol kontrolü sırasında ekipler, şüpheli bir aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramalarda, Amerikan Pres Plaka (APP) ele geçiren ekipler, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Konu hakkında detaylı çalışma başlatan emniyet ekipleri, şüphelilerin sahte plaka basımı için kullandığı imalathanenin yerini tespit etti.

Şüphelilerin imalathane, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda, 68 harf ve rakam gruplu sahte plaka, 210 boş plaka, 1 plaka mühür baskı makinesi, 1 plaka keski makinesi, 1 plaka karekod basma makinesi, 1 plaka baskı makinesi, 1 büyük boy plaka boyama makinesi, plaka boyası, çeşitli boy ve ebatlarda demir harf ve rakam kalıpları ele geçirildi.

İmalathane, belediye yetkililerince mühürlenirken, şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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adli işlem
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