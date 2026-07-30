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Ankara'da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülay Kılıç, Ankara'daki salgın iddialarına ilişkin, "Bu mevsimsel bir döngü. Ama aşırı bir yükseklik veyahut da medyada çıktığı gibi bir su kontaminasyonu ve sudan kaynaklı bir enfeksiyon olduğunu düşünmek biraz fazla zorlama olur" dedi.

Ankara'da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi

Ankara'da son zamanlarda artış gösteren mide ve bağırsak enfeksiyonları, salgın iddialarını da beraberinde getirdi. Uzmanlar, her yıl yaz aylarında enfeksiyonlarda artış olduğunu vurgularken, dışarıda tüketilen gıdalara, hijyen kurallarına ve havuz kullanımına dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Konuya ilişkin açıklamada bulunan Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doktor Gülay Kılıç, özellikle bebek, çocuk, yaşlı ve kronik hastalığı bulunan kişilerin daha tedbirli davranması gerektiğini ifade etti. Dr. Kılıç, yaz aylarında ishal, mide bulantısı, kusma gibi şikayetlerin arttığını belirterek, "Bu mevsimsel bir döngü. Ama aşırı bir yükseklik veyahut da medyada çıktığı gibi bir su kontaminasyonu ve sudan kaynaklı bir enfeksiyon olduğunu düşünmek biraz fazla zorlama olur. Suyla bulaş, çok patlama şeklinde daha büyük salgınlar olur. Ben böyle bir şey gözlemlemedim. Duyumlarım da o yanda değil. Normal, mevsimsel bir artış var" diye konuştu.

Ankara da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi 1

Dışarıdan yenilen yemeklerde dikkatli olunması gerektiğinin altını çizen Kılıç, "Akşam veya öğlen genelde dışarıda çok iyi şartlarda olmayan riskli yiyecekleri aldıktan maksimum 12 saat sonra öncelikli olarak kusma, mide krampı gibi şikayetlerle başlayıp, kusmalardan 24 saat sonra genelde toparlanıyorlar. Ama bu aldığımız virüs, bakteri daha aşağıya, yani bağırsak, mide bağırsak sisteminin daha da aşağılarına indiği zaman ishal başlıyor" ifadelerini kullandı.

Ankara da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi 2

"AĞRIMIZ ÇOK ARTAR, ATEŞ EŞLİK EDERSE O ZAMAN MUTLAKA BİR DOKTORA, HASTANEYE BAŞVURMAK GEREKİYOR"

Alınması gereken önlemlere ilişkin bilgi veren Kılıç, "Öncelikli olarak aldığımız, çıkardığımız, kaybettiğimiz sıvı özellikle elektroitlerin yerine konması için basit önlemler alabiliriz. Birdenbire kusuyorsak azar azar su içerek, işte bildiğimiz mide bastırıcı veyahut da bağırsakları dinlendirici dediğimiz ishal engelleyici herkesin bildiği elma, şeftali, patates, yoğurt gibi gıdalarla kaybettiğimiz sıvı ve elektroiti yerine koymaya çalışırız. Ama bu daha da artarsa, sıvı alamazsak karın ağrımız çok artar, ateş eşlik ederse o zaman mutlaka bir doktora, hastaneye başvurmak gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Bebek, çocuk, yaşlı ve kronik hastaların daha dikkatli olması gerektiğini söyleyen Kılıç, 24 saati geçen belirtilerde hemen sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini anlattı.

Ankara da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi 3

HAVUZLARDA ENFEKSİYON ALMA RİSKİ YÜKSEK

Kılıç, havuz gibi yerlerin de enfeksiyon almaya müsait olan yerler olduğuna değinen Kılıç, "Havuzlar, kapalı ortam, her türlü insanın genelde maalesef alışkanlığımız çok fazla yok, duş alınmadan girildiği, çocukların girdiği oldukça kirli ortamlar. Bunlar sadece ishal değil, çok ciddi orta kulak iltihabından sistit, menenjite kadar giden bakterileri barındıran ortamlar. Bunlara dikkat etmek lazım" dedi.

Ankara da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi 4

HİJYEN KURALLARINA UYGUN HAREKET EDİLMELİ

Kılıç, alınması gereken önlemlere ilişkin de şunları söyledi:

"Biz hazırlıyorsak veya bir başkası hazırlıyorsa dikkat edeceğimiz şey yemek yemeden önce veya mutfakta hazırlık yapmadan önce el yıkayacağız, hazırlıktan sonra tekrar el yıkayacağız. Profesyonel yerlerde mutlaka dağıtım ve hazırlama sırasında personelin koruyucu önlem alıp almadığını yani bone takıp takmadığını, maske ile hazırlamaları lazım. Çünkü personelden de bu gıdaların kontamine olduğu bilinen bir gerçektir. Pazardan bir şey alıp geliyoruz, aynı tezgaha et, sebze, meyve yan yana konduğu zaman, aynı tahtada kesildiği zaman, aynı bıçakta kesildiği zaman, özellikle aynı tahtada siz yıkasanız da bizim çapraz kontaminasyon dediğimiz şeyler oluyor ve birbirine bulaşabiliyor. Bizim bu tip basit önlemleri aldığımızda evde hazırlasak da veya dışarıda yerken dikkat edersek bu tip enfeksiyonlara biraz daha az yakalanırız."

Ankara da salgın iddialarına karşı uzmanından açıklama geldi 5

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

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enfeksiyon ishal kusma zehirlenme Ankara Bakteri Mide‎ su bağırsak salgın
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