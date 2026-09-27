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Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Ankara'da 19'uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu Toplantısı, 22'nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu Toplantısı, 17'nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi Toplantısı ve TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyetinin yapıldığını duyurdu.

Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19’uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu (Airworthiness Review Board-ARB) Toplantısı, 22’nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Review Board-AWAG) Toplantısı, 17’nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi (Tiger Team-TT) Toplantısı, TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyeti icra edildi. Toplantı ve etkinliğe 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden 127 kişi katıldı" ifadelerine yer verildi.

Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi 1

Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi 2

Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi 3

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara savunma sanayi
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