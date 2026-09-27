Ankara’da savunma alanında 4 etkinlik gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "19’uncu Müttefikler için Uçuşa Elverişlilik Gözden Geçirme Kurulu (Airworthiness Review Board-ARB) Toplantısı, 22’nci NATO Uçuşa Elverişlilik Tavsiye Grubu (Airworthiness Review Board-AWAG) Toplantısı, 17’nci NATO Savaş Zamanı Uçuşa Elverişlilik Yazım Ekibi (Tiger Team-TT) Toplantısı, TUSAŞ tesislerinde Teknoloji Günü faaliyeti icra edildi. Toplantı ve etkinliğe 27 NATO üyesi ve 5 ortaklık ülkesinden 127 kişi katıldı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır