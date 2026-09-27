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Kayseri’de otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, tramvay durağına çarptı. Kaza anında otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, sürücü yaralandı.

Kayseri’de otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi Sivas Bulvarı üzerinde H.K.A. yönetimindeki 38 AIP 575 plakalı otomobil. sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tramvay durağına çarptı.

Kayseri’de otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı 1

OTOMOBİL TRAMVAY DURAĞINA ÇARPTI

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de kazada yaralanan H.K.A.‘yı olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırdı. İncelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı. Otomobilin çarptığı bölgede yayaların bulunmaması facianın önüne geçerken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.
Kayseri’de otomobil tramvay durağına çarptı: 1 yaralı 2

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kayseri tramvay kaza
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